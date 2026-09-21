Reportan dos homicidios de mujeres en Chalchuapa y Teotepeque

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Saúl Méndez

Colaborador

Dos homicidios de mujeres fueron reportados este fin de semana en los distritos de Chalchuapa, Santa Ana Oeste, y Teotepeque, La Libertad Costa, de acuerdo con información difundida por la Policía Nacional Civil (PNC).

En Chalchuapa, la PNC informó sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en estado de descomposición. La Policía de Inteligencia e Investigaciones trabaja en las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y localizar al responsable.

Mientras que en Teotepeque, La Libertad Costa, las autoridades reportaron otro homicidio en el que la víctima también fue una mujer. Según la información policial, la víctima habría sido atacada con un objeto contundente.

La PNC indicó que el presunto responsable ingirió veneno después de cometer el crimen y posteriormente falleció en una unidad de salud.

Estos hechos se registran en un contexto de violencia contra las mujeres que ha sido señalado por organizaciones de la sociedad civil. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) contabiliza 17 feminicidios en El Salvador entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, con base en información publicada por medios de comunicación y registros policiales y judiciales.

Según ORMUSA, el 59 % de los casos registrados durante ese período habría sido cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. La organización señaló que esta situación evidencia la persistencia de factores asociados a la violencia feminicida, entre ellos el machismo y la misoginia.

Santa Ana concentró la mayor cantidad de casos reportados por los medios, con siete feminicidios, equivalentes al 41 % del total. San Salvador registró cuatro casos, mientras que La Paz y Cabañas contabilizaron dos cada uno; Usulután y La Libertad reportaron un caso respectivamente.

En el caso de Santa Ana, los feminicidios identificados por ORMUSA ocurrieron en los distritos de Santa Ana, El Congo, Chalchuapa y Candelaria de la Frontera. La organización también registró casos en municipios y distritos de San Salvador, La Paz, Usulután, Cabañas y La Libertad.

ORMUSA consideró que la distribución territorial de los casos requiere respuestas diferenciadas en materia de prevención, protección y atención a las mujeres.

“Si bien Santa Ana y San Salvador concentran la mayor proporción de los casos analizados, la presencia de feminicidios en otros departamentos, particularmente en zonas con mayor población rural, confirma la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y atención desde un enfoque territorial”, señaló la organización.

ORMUSA aclaró que sus cifras son aproximadas, debido a que el análisis se elaboró a partir de información recopilada en medios de comunicación, así como de registros policiales y judiciales. Para el conteo fueron seleccionados únicamente aquellos crímenes que presentaban indicios de feminicidio y muertes violentas de mujeres.

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