FMLN oficializa a Rafael Aguirre y Madaí Santos para las elecciones de 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) oficializó este domingo 20 de septiembre a su fórmula presidencial para las elecciones de 2027, integrada por el médico y dirigente sindical Rafael Aguirre, como candidato a la Presidencia de la República, y la enfermera Madaí Santos, como candidata a la Vicepresidencia.

La proclamación se realizó durante la 47.ª Convención Nacional Ordinaria del partido, celebrada en el Centro de Estudios de El Salvador (CEES), en esta capital, donde también fueron presentados los candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y a los concejos municipales que competirán bajo la bandera del FMLN en los comicios del próximo 28 de febrero.

La actividad representó la culminación del proceso de elecciones internas desarrollado por el partido el pasado 26 de julio. Tal como lo establecen los estatutos del partido de izquierda, la Convención Nacional es el máximo organismo de dirección del partido, y en esta oportunidad tenía como obejtivos ratificar y proclamar oficialmente las candidaturas electas por la militancia en sus internas.

748 candidaturas

Según información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones del patido, los canditatos suman un total de 748, incluida la fórmula presidencial, más los aspirantes a diputados en los 14 departamentos y candidatos a concejos municipales en los 44 municipios del país.

Durante la convención también fueron presentados los representantes de la diáspora, entre ellos, Félix Blanco (Ver nota aparte) vinculados con comunidades salvadoreñas residentes en Estados Unidos, Canadá, España y Perú.

Entre las candidaturas más reconocidas se encuntra la del exalcalde de Mejicanos Simón Paz, quien competirá por la Alcaldía de San Salvador Centro. Para las diputaciones por San Salvador, la planilla será encabezada por la diputada del PARLACEN, Karina Sosa, y quien, siendo diputada nacional y luego del Parlamento Centroamericano, ha acompañado a los salvadoreños en el exterior, incluido los del TPS.

El secretario general del FMLN, Manuel “Chino” Flores, encabezó la presentación de las candidaturas y destacó la participación de sectores vinculados con el movimiento ciudadano.

Manuel Flores, también conocido como “El Chino Flores”, destacá entre los canidatos figuran liderazgos provenientes de la “ciudadanización”, aprobada por la convención de noviembre del año pasado, ques abrió espacios a integrantes de organizaciones y sectores de la sociedad civil.

Una fórmula vinculada al sector salud

Rafael Aguirre, médico y secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), afirmó durante su intervención que asumir la candidatura presidencial representa un compromiso con la militancia y con los sectores que respaldan su postulación.

El candidato cuestionó diferentes aspectos de las políticas públicas relacionadas con la salud y la educación. Entre otros temas, se refirió a la situación de los servicios sanitarios, la entrega de tabletas y el uso de inteligencia artificial en el sistema educativo, además de los despidos registrados en instituciones estatales.

Aguirre también planteó como ejes de su propuesta temas relacionados con la economía, la salud, la educación y la agricultura, áreas que había señalado desde su proceso de inscripción como precandidato.

Durante la convención, sostuvo que su propuesta pretende impulsar el diálogo con diferentes sectores, la fiscalización y la auditoría social, además de una mayor transparencia en la gestión pública.

Otro tema que ha destacado el candidato presidencial es rescatar el municipalismo, con el compromiso de dirigir a las alcaldías un 10% del presupuesto general de la nación para desarrollar obras a favor de las comunidades que hoy están en total abandono por la centralización de los recursos, luego que el gobierno de Nayib Bukele quitara el FODES a las municipalidades.

De las internas a la campaña

La proclamación de este domingo marca el paso del proceso interno del FMLN hacia la preparación de su participación en las elecciones generales de 2027.

El partido realizó sus elecciones internas el 26 de julio y, posteriormente, convocó a la Convención Nacional para cumplir con el procedimiento establecido en sus estatutos.

El proceso se desarrolla en un escenario electoral en el que los partidos políticos preparan sus candidaturas para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del 28 de febrero de 2027.

Para el FMLN, la jornada también representa un intento de articular su estructura histórica con organizaciones y movimientos ciudadanos que respaldan la fórmula presidencial. Durante el acto participaron representantes de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud de la Población Salvadoreña (CONADESA) y del Movimiento Poder Ciudadano, organizaciones relacionadas con la candidatura de Aguirre y Santos.

La fórmula presidencial fue recibida con aplausos por la militancia. Aguirre afirmó que buscará representar a los sectores que respaldan al partido y mantener un diálogo permanente con diferentes sectores de la sociedad.

Con la proclamación de sus candidaturas, el FMLN entra formalmente en la siguiente etapa del proceso electoral, a la espera de la inscripción oficial de sus candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), prevista dentro del calendario electoral para los próximos meses.

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