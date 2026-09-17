Marcha popular en el día de la Patria 15SEP026

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César Ramirez

@caralvasalvador

En la tercera calle poniente se escucha una poderosa voz con el clamor de las madres que piden libertad por sus hijos inocentes, ellos son prisioneros del régimen de excepción: “Justicia para los inocentes”, “Bukele devuelve nuestros hijos”, se lee y gritan con en sus desplegados las familias valientes que reclaman a sus seres queridos… no obstante existe otra fiesta paralela con ostentosos desfiles gubernamentales plagados de armas, aviones, helicópteros y soldados que muestran a la vista pública sus uniformes de guerra, es la violencia simbólica y concreta que vivimos en galas militares.

Mientras tanto las abuelas con afiches-banderas: “Libertad para todos los inocentes: César Edgardo Hernández Osorio y Deysi Arely Hernández Osorio”; otra madre con un afiche artesanal : “Secuestrado el 26 de junio del 2022: José Alexander Sánchez”; otra: “Secuestrado el 22 de junio del 2022 Samuel Vásquez Sánchez”, así cartel tras cartel: “Repudiamos a los juicios masivos, Justicia y libertad para los inocentes, Libertad para mi hijo Nahum Rivera: No defendemos delincuentes”… las familias de las víctimas del Régimen de Excepción.

Una abuena sostiene una amplia cartulina

“¿Qué le diría Dios a un gobierno que no escucha a su pueblo? Quizás no le hablaría de poder, de popularidad, ni de números. Le recordaría algo mucho más sencillo: Gobernar no te hace dueño del pueblo, te convierte en servidor del pueblo” Le diría: No cierres tus oídos ante el dolor de las madres. No ignores a las familias que piden justicia. No seas indiferente ante quienes denuncian encarcelamientos injustos, muertes en las cárceles y condenas masivas. No confundas autoridad con impunidad. No olvides que, por encima de todo poder, está la dignidad humana. Y quizá le recordaría las palabras que están escritas en nuestra propia bandera: Dios, Unión, Libertad”

Madres portan afiches en las calles de San Salvador

“Ya dos años de captura de mi hijo sin saber nada de él : Eduardo Enrique Romero, Mi hijo es inocente con antecedentes limpios, Fuimos víctimas de las pandillas”. “Basta ya capturas arbitrarias, libertad para los inocentes HIJO TE EXTRAÑO, defendemos inocentes no delincuentes, No a las condenas masivas, MOVIR”.

“Libertad para mi hijo Ricardo Ernesto Martínez García Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos Justicia, Capturado 10 de mayo de 2022”.

“Libertad para mi hijo Jorge Alberto Navas Pérez victima del Régimen desde el 2023-2026 él trabajaba en la agencia de Seguridad Alerta Empresa” …

Este es el último acceso a la opinión pública que posee el pueblo para denunciar el abuso de autoridad, en contraste brilla la ausencia de los grandes noticiarios o las cadenas de televisión, solo se observan corresponsales extranjeros y periodistas de medios independientes.

Un ciclista porta un estandarte con el rostro de Netanyahu, Trump y Rubio calzado con letras rojas Criminales de Guerra; otro proclama: “Palestina Libre”, mientras una anciana carga una Cruz en su eje horizontal: “Régimen de excepción; en el eje vertical: amenazas persecución política desinformación”

Una participante con la portada del diario presidencial: “En El Salvador no hay nada que celebrar 15 de septiembre, no hay empleo, no hay futuro, no existe el Estado de derecho, aquí solo sobrevivimos no celebramos”.

“En 2016 fui víctima de las pandillas le arrebataron la vida a mi hijo (Joel) ahora somos Víctimas del Régimen de Excepción, por la captura arbitraria de mi otro hijo José Elías Aguiluz, agricultor y empleado de Bocadeli, privado de libertad desde mayo de 2022.”

“Sr. Presidente no es justo que los inocentes paguen delitos de los delincuentes” acompaña fotografía de Adriana”.

“Libertad para los presos políticos veteranos y veteranas de guerra ¡a más represión, más lucha!”.

“Colectivo de resistencia obrero sindical salvadoreña”

“Deforestar es un crimen de lesa humanidad Art. 250 Código Penal”

“Los despidos arbitrarios son motivación política”.

Un grupo de afectados por la quiebra de la cooperativa COSAVI portan un desplegado color celeste con la bandera de El Salvador y Estados Unidos en ella la divisa: “Los salvadoreños con Ciudadanía Americana afectados de COSAVI, pedimos a EE.UU la intervención del FBI ya que en El Salvador no existe Estado de Derecho”.

Una manta amplia: “Alto al genocidio en Palestina Ocupada, en su extremo la bandera de esa nación”.

Otro grupo significativo COFAPPES Comité de familiares de presos políticos portan sus afiches: “Independencia es debido proceso a Ruth López y a miles se les está negando”; “Santos Benitez”, “La dictadura no es cool”; “Libertad para Ruth López”; “Libertad Benito Lara”, “Eugenio Chicas” , “ Ningún gobierno debería estar por encima de la ley que juró cumplir”, “Libertad para Atilio Montalvo”.

“Liberen la reserva de información basta de corrupción”

Los estudiantes universitarios con su proclama: “Fuera bukelistas de la UES, La educación se conquista no se mendiga, La educación es un gasto cuando te quieren ignorante,” Fuerza Estudiantil Salvadoreña

“ASESUES “Hacia la superación académica a la transformación social”

“600 muertos inocentes muertos por el régimen” pancarta con cruces negras.

“Resistencia popular BPS”

“Libertad para William David Rodríguez Marroquín” “Libertad para Lázaro Misael Solano Palacios” captura arbitraria. “Exigimos libertad y reparación de daños”.

“Pedimos juicios justos y transparentes” MOVIR

“Mesa permanente por la justicia laboral”

PCS Partido Comunista de El Salvador con bandera y símbolos hoz y martillo. “EPP hoz y martillo bandera”

“Dios te salve patria desangrada”:

“San Francisco Angulo no es basurero, Fuera maquinaria” …

Esas fueron algunas de las inscripciones que contienen los gritos de las familias por sus hijos, el margen de exposición popular es mínimo debido al temor de vivir en régimen de excepción que puede ser aplicado a cualquiera, no se posee seguridad si no existe constitución, ni instituciones independientes, así asistir es el más modesto símbolo de solidaridad con los miles de inocentes en las prisiones salvadoreñas, así fue un quince de septiembre día de la Patria. amazon.com/author/csarcaralv

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