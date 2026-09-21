Candidato del FMLN señala economía y derechos humanos entre sus prioridades legislativas

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Saúl Méndez

Colaborador

Félix Blanco, ingeniero de profesión y residente en España, es uno de los candidatos a diputado del FMLN por la circunscripción del exterior para las elecciones legislativas de 2027. El también exdiputado y dirigente sindical sostiene que decidió participar para aportar su experiencia profesional y contribuir, desde el Parlamento, a la construcción de propuestas para el país.

Blanco señaló que El Salvador atraviesa una etapa en la que es necesario participar en la construcción de un nuevo proyecto de país.

“Yo trato de hacer un pensamiento amplio, un pensamiento de país y decir: bueno, yo como profesional que soy, me gusta construir, no me gusta destruir. ¿qué es lo que hay que hacer?, ¿cómo puedo aportar yo como ciudadano común y corriente a mi país?”, expresó.

El candidato manifestó que busca llevar al ámbito legislativo la experiencia adquirida durante su trayectoria profesional y política. Consideró que para desarrollar determinadas funciones públicas no basta con la voluntad: son necesarios conocimientos y experiencia.

“En la vida y para construir un edificio no solamente se necesita el deseo, se necesita la capacidad y la experiencia”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a profesionales salvadoreños residentes en el exterior para que participen en los asuntos nacionales y aporten sus conocimientos.

“Tenemos capacidad de sobra en el exterior, de muchos compatriotas que están allá, que solamente consumen y ven los programas, pero hay que tomar en cuenta su opinión, su manera de pensar y hacer las cosas”, sostuvo.

En cuanto al trabajo legislativo, Blanco planteó que la Asamblea Legislativa debe ser un espacio para revisar y modificar leyes que no están cumpliendo con su propósito, así como para presentar nuevas propuestas orientadas a atender las necesidades del país.

El candidato también se refirió a la situación económica como uno de los principales aspectos que deben ser atendidos.

“La administración de los recursos de nuestro país es clave para poder pasar con alivio esta etapa, que es una etapa tremenda”, manifestó.

En materia de derechos humanos, Blanco propuso fortalecer los mecanismos institucionales encargados de su protección y mencionó la necesidad de impulsar leyes que garanticen el cumplimiento de los principios y normas internacionales en esta materia.

También sostuvo que debe fortalecerse el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución a la que atribuyó una participación insuficiente. Además, mencionó la división de poderes como otro de los aspectos que considera necesario abordar.

Blanco afirmó que busca no busca una estrategia basada únicamente en señalar problemas. “Los problemas ya están, los conocemos; simplemente solucionar, presentar soluciones o alternativas de solución a estos problemas específicos”, expresó.

Llamó a los sectores de oposición a coordinar esfuerzos y evitar que cada grupo actúe de manera aislada.

“Hay que ser propositivos, y para ser propositivos tenemos que unirnos”, concluyó.

Los seis candidatos de la diáspora por el FMLN, además de Blanco, está conformada por Carlos Castaneda, Isela Sánchez, Sofía Cortez, Julio Realegeño y Luz Marina Chicas.

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