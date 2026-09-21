FAS, Tecla e Isidro Metapán cierran la primera vuelta del Apertura

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

FAS, Inter Tecla e Isidro Metapán comparten la cima de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2026 al igualar en unidades en el cierre de la primera vuelta del campeonato salvadoreño. Este es el resumen de la jornada 11.

Inca Aruba volvió a ver la victoria tras derrotar 2-1 a Fuerte San Francisco. El conjunto arubeño logró la remontada ante el conjunto de Morazán, porque fue este mismo el que a la media hora del partido puso el primero en el marcador con el tanto de Ronald Aparicio. Sin embargo, Camilo Urrutia a los 47’ e Iván Mancía a los 85’ se vistieron de héroes para la tercera victoria de los benjamines.

Por otra parte, el cuadro tigrillo no tuvo problemas para vencer 2 a 0 como visitante a Cacahuatique, con dos goles del colombiano Edgar Medrano que le dieron la sexta victoria al equipo de Santa Ana. El primero llegó sobre los 42’ y el segundo a los 78′ para la victoria de FAS.

En el duelo entre Inter Tecla e Isidro Metapán en el estadio Cuscatlán, ambos clubes sumaron un solo punto tras no poder romper el empate de 0-0, resultado que dejó a los tres primeros lugares de la tabla igualados con la misma cantidad de unidades.

Al Águila le bastó un solo gol en el partido para arrebatarle los tres puntos a Platense como visitante en el estadio Antonio Toledo Valle en Zacatecoluca. El encuentro se definió a los 43’ con el primer y único gol del encuentro y gracias a Federico Andrada que puso 0-1, en lo que parecía ser un partido que los gallos aún podían controlar, sin embargo, transcurrido el tiempo reglamentario los de San Miguel se llevaron la victoria.

Y al encuentro que no le faltaron goles fue a la victoria de Alianza sobre Municipal Limeño, porque a sólo 3 minutos Nelson Rodríguez le dio el primero a los blancos, pero a los 23’ el cuadro de Santa Rosa de Lima respondió con el gol de Wilma Torres, una ventaja que a los 58’ Anyelo Rodríguez dobló para el 1-2, pero Gustavo Moura selló el 2-2 a los 59’, en lo que parecía ser un empate, pero el colombiano William Parra marcó el 3-2 de Alianza.

Tras la jornada 11 del Apertura, FAS, Inter Tecla e Isidro Metapán comparten el liderato del torneo con 20 unidades en total, a estos clubes le siguen Limeño, Firpo, Águila, Alianza, Balboa, Platense, Inca Aruba, Cacahuatique y Fuerte San Francisco en el cierre de la primera vuelta del torneo de fútbol salvadoreño.

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