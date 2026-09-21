Trump afirma que hutíes acordaron no pelear con EEUU, informa Fox News

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que Washington se encuentra en «comunicación constante» con el grupo hutí de Yemen, el cual ha acordado no pelear con Estados Unidos, informó Fox News.

El corresponsal extranjero jefe de Fox News, Trey Yingst, indicó este domingo que acababa de conversar con Trump y dio a conocer los comentarios del presidente.

Trump hizo las declaraciones cuando las tensiones entre los hutíes y Arabia Saudí se han intensificado considerablemente.

Trump realizó comentarios similares durante su visita a Irlanda a principios de este mes.

«Nos hicieron saber que no quieren pelear con nosotros», comentó Trump en aquella ocasión, y añadió que el grupo no deseaba que Estados Unidos «fuera tras ellos».

El Ejército estadounidense no lanzará «ataques ofensivos» contra el grupo hutí de Yemen, informó hoy CNN, que citó a un funcionario estadounidense.

Hasta el momento, la administración Trump ha mostrado poca disposición a involucrarse directamente en el conflicto. Múltiples medios de comunicación estadounidenses informaron a principios de este mes que el príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, había instado a Trump a ordenar ataques estadounidenses contra los hutíes, pero que Trump se rehusó.

Los últimos avances y ataques de los hutíes han generado preocupaciones de que pudiera abrirse otro frente en el conflicto más amplio entre Estados Unidos e Irán, lo que complicaría aún más la de por sí volátil situación regional.

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