La Selecta va por otro triunfo ante Guatemala en la Liga de Naciones

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Selecta se enfrentará este lunes 28 de septiembre a Guatemala, en el estadio Manuel Felipe Carrera, en la ciudad de Guatemala, como parte de su segundo compromiso en la Liga de Naciones de CONCACAF, encuentro al cual el combinado bicolor llegará urgido de una victoria, mientras que la azul y blanco buscará otro resultado positivo para afianzar su paso rumbo a los cuartos de final de la competencia.

El Salvador se verá nuevamente con Guatemala, una selección ya conocida y con quien tiene historial. En los últimos cinco encuentros entre las selecciones hay dos victorias para el conjunto guatemalteco, dos para los cuscatlecos y un empate de 1-1.

El antecedente más lejano en los últimos encuentros es la victoria de 2-0 de Guatemala en la Liga de Naciones de CONCACAF en el 2023. Posteriormente, El Salvador venció a la albiceleste en un amistoso en 2024.

En el 2025, ambos conjuntos se enfrentaron en un amistoso en el cual no pudieron romper el 1-1 para el empate. Tras ese resultado se volvieron a encontrar en las eliminatorias de la Copa del Mundo donde el cuadro salvadoreño ganó 1-0 y a finales del mismo año en un nuevo encuentro, la selección guatemalteca venció 1-0 a El Salvador siempre en las eliminatorias, resultados que dejaron las últimas estadísticas balanceadas con 2 victorias para cada una y un empate.

En el arranque de la Liga de Naciones de CONCACAF fue Surinam, Jamaica y El Salvador las únicas elecciones del grupo que arrancaron con el resultado positivo y que dejó a la azul y blanco en la primera posición del grupo B, caso contrario a Honduras, Guatemala y Martinica que cayeron en su debut.

En su viaje a Guatemala, la Selecta llegó a su hotel de concentración el sábado por la noche, luego de la victoria de 3-1 ante Martinica, para continuar su preparación para el encuentro. Mientras que el cuadro guatemalteco afrontará su segundo compromiso luego de perder 3-2 ante Jamaica.

Es de recordar que en el encuentro ante Martinica, el portero Geonathan Barrera y el colaborador del cuerpo técnico Héctor Cardenas recibieron un partido de suspensión tras roja directa, por lo que Kevin Carabantes se unió como tercer portero al equipo.

Por su parte, el seleccionado Harold Osorio sufrió una contractura del bíceps femoral izquierdo, sin rasgos de ruptura fibrilar en dicho partido, y Mauricio Cerritos presentó una tendinitis rotuliana en la rodilla izquierda, por lo que el cuerpo médico de la selección les dio seguimiento.

Asimismo, se tenía previsto que el jugador Nathan Ordaz llegase a Guatemala, proveniente de Vancouver, Canadá, este domingo por la noche, para estar a disposición de Hernán “Bolillo” Gómez para el partido ante la albiceleste.

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