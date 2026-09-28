Se aprieta la tabla en el comienzo de la segunda vuelta del Apertura 2026

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Arrancó la segunda vuelta del Torneo Apertura 2026 y los equipos de Primera División continúan sumando unidades en busca de las primeras posiciones de la tabla. Metapán, Firpo, FAS e Inter Tecla siguen dominando en la cima.

Inter Tecla comenzó la segunda vuelta del Apertura con un empate 1-1 ante el benjamín Atlético Balboa, tras dejar escapar la victoria en los últimos minutos. Kike Vásquez adelantó a los tecleños al minuto 38, pero a solo cinco minutos del pitido final, Víctor Landázuri marcó el 1-1 para repartir puntos en Las Delicias.

Firpo se impuso 2-0 a Águila en uno de los encuentros más esperados de la jornada. Jonathan Jiménez puso el 1-0 al 34′ y Diego Guevara, al 90’+5, mandó a guardar el segundo tanto para sellar la victoria de los «toros» en la «Caldera del Diablo».

Isidro Metapán se unió a la fiesta de la segunda vuelta al vencer 2-0 a Cacahuatique. Steven Guerra encontró el primero sobre los 7′ para dar una ventaja parcial al equipo, y fue hasta el 90’+8 cuando José «Chule» Posada marcó el 2-0 definitivo para la victoria calera.

Por otra parte, Platense y Fuerte San Francisco no fueron capaces de romper el empate sin goles en el estadio Antonio Toledo Valle, en Zacatecoluca, y terminaron repartiendo puntos.

Alianza tampoco pudo con Inca Aruba y firmó un empate 1-1 ante el benjamín del torneo. A pesar de que Juan Carlos Portillo le dio la ventaja a los albos al 38’, el cuadro paquidermo no sostuvo el resultado y dejó escapar los tres puntos tras el tanto de Jaime Delgado al 78’.

Hasta el cierre de esta nota, Isidro Metapán, Firpo, FAS e Inter Tecla se mantienen en la cima de la tabla de posiciones. Por debajo se encuentran Limeño, Alianza, Águila, Balboa, Platense, Inca Aruba, Cacahuatique y, en el fondo, Fuerte San Francisco.

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