Presidenta mexicana reitera rechaza al intervencionismo extranjero

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MÉXICO/Xinhua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este domingo su rechazo al intervencionismo en los asuntos internos del país, durante un acto político en la Ciudad de México que marcó el cierre de una gira de rendición de cuentas por los 32 estados de la nación.

«Ninguna potencia extranjera, ninguna élite económica o política tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria, ese solo le pertenece al pueblo de México», declaró la mandataria ante miles de simpatizantes concentrados en la Plaza de la Constitución conocida como el Zócalo o la plaza central de la capital mexicana.

Sheinbaum vinculó la defensa de la soberanía con la llamada por el Gobierno «Cuarta Transformación», el período que comenzó con su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con una visión de justicia social basada en la igualdad, la libertad y la prosperidad.

Relacionó esa postura con la historia de las luchas políticas en México, desde la Independencia (1810) hasta la Reforma (1854) y la Revolución (1910), al señalar que en distintos momentos el pueblo se movilizó para defender sus conquistas frente a intentos de imponer modelos políticos desde el exterior.

Acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, e integrantes del gabinete federal, la presidenta presentó avances de su administración en áreas como programas de bienestar, infraestructura, economía y seguridad.

Sheinbaum señaló que alrededor de 850.000 personas participaron en las asambleas realizadas durante su gira y subrayó que su Gobierno busca mantener una relación directa con la población.

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