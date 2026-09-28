Trump espera más conversaciones EEUU-Irán esta semana a pesar de rechazar propuesta de tregua

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este domingo que espera que Estados Unidos e Irán sostengan más conversaciones esta semana, un día después de confirmar que había rechazado la última propuesta de tregua de Irán.

«Espero más negociaciones con Irán (esta semana)», dijo Trump en una entrevista por teléfono con el medio estadounidense en línea Axios.

Citando dos fuentes regionales, Axios reportó que Estados Unidos e Irán podrían sostener otra ronda de diálogo indirecto incluso desde el lunes, aunque se mantiene incierto si ambas partes podrían superar sus diferencias.

Al ser cuestionado sobre si consideraba reanudar los ataques contra Irán, Trump dijo: «Siempre estoy pensando en ello».

Los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, sostuvieron una nueva ronda de negociaciones indirectas con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el martes pasado.

De acuerdo con Axios, Irán propuso reabrir el estrecho de Ormuz y retomar las negociaciones nucleares en una semana, con la condición de que Estados Unidos levante su bloqueo naval, elimine las sanciones en ventas de petróleo iraní y restaure un alto al fuego regional.

Trump rechazó la propuesta iraní el sábado.

Araghchi informó a NBC hoy que Irán todavía quiere una solución diplomática a pesar del rechazo de Trump.

«Aunque escuchamos del presidente Trump que rechaza esta propuesta… aún estamos esperando una respuesta oficial de parte de los mediadores», señaló Araghchi.

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