San Francisco Ángulo realiza caminata y oración contra relleno sanitario que amenaza agua, memoria y vida

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La comunidad de San Francisco Angulo reiteró el llamado a frenar el relleno sanitario que se realiza en su Cantón. Este fin de semana realizaron una caminata ecológica y un encuentro ecuménico para reflexionar y hacer ver al gobierno los severos daños a la salud y al medio ambiente que se ocasiona debido al relleno sanitario.

En el contexto de la celebración del Tiempo de la Creación bajo el lema “Inmersión en el Agua Viva”, habitantes e integrantes del cantón San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente, se congregaron para denunciar las amenazas ambientales e históricas que enfrentan sus territorios debido a la construcción de un mega basurero en la zona.

La comunidad señaló que, en el tiempo de la Creación, es importante “recordar, orar y defender la vida”, ya que es Dios quien pone a disposición las tierras para que sus hijos puedan prosperar y dar vida. “Caminamos por la memoria de nuestras víctimas, pero también por el agua, el bosque, la tierra y la esperanza que durante generaciones han sostenido a nuestra comunidad”, destacó la comunidad.

Es de recordar que, en febrero de este año, la PNC entró a la comunidad con aproximadamente 100 elementos policiales, lo que generó un clima de tensión, intimidación y temor en la comunidad que venía oponiéndose al ingreso de la maquinaria de forma pacífica desde diciembre del año pasado.

En 2018 las comunidades afectadas se organizaron y lograron impedir que el relleno fuera construido, ya que, desde entonces, la Asociación de Municipios Los Nonualcos ha pretendido construir el relleno sanitario en la comunidad. En ese momento, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió medidas cautelares debido a los riesgos ambientales y a la salud que implicaba la instalación del relleno sanitario para más de 400 familias de la zona; así como por el hecho de que el sitio donde se pretende instalar el proyecto es reconocido por tener restos de víctimas de masacres perpetradas por el ejército durante el conflicto armado.

La comunidad advirtió que el relleno sanitario agravará la contaminación del agua, afectando los pocos ríos que aún sobreviven, aunque reconocen que ya están contaminados. Ante esta situación, las familias se ven obligadas a comprar agua embotellada o en fardos, ya que el suministro potable no es apto para el consumo humano debido a los altos niveles de contaminación.

“El agua que bebemos, el agua que corre bajo esta tierra, el agua que alimenta los cultivos y sostiene a nuestras familias y a las comunidades vecinas no es una mercancía. Tampoco es solamente un recurso. El agua es nuestra vida compartida”, destacó la comunidad en el acto ecuménico.Enfatizaron que la celebración “del Tiempo de la Creación” es vital en este momento difícil que atraviesa la comunidad con el relleno sanitario.

“El proyecto del mega basurero impulsado en este territorio amenaza nuestra memoria y el descanso de las víctimas de las masacres. La maquinaria pesada, la deforestación y las excavaciones ponen en riesgo nacimientos de agua, quebradas y mantos acuíferos. Ponen en riesgo nuestras vidas”, sintetizó la comunidad en declaraciones a los medios de comunicación que dieron cobertura.

La comunidad, en sí, ha sufrido, pero sigue en la lucha para defender su territorio, la vida misma y la memoria de todos aquellos que dieron su vida para mantener vivo el territorio.

“Recordar a las víctimas significa proteger los lugares donde permanece su memoria. Hablar de reconciliación significa buscar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Por ello, como comunidad, pidieron la suspensión de las obras que amenazan el territorio, el retiro de la maquinaria que ingresó a la fuerza sin el respaldo de la comunidad, el cumplimiento de las medidas de protección establecidas para los sitios de memoria y una evaluación independiente de los daños ambientales que ya ha ocasionado la construcción del relleno sanitario.

La comunidad les ha pedido a las iglesias, organizaciones sociales, comunidades vecinas y la población en general, a no dejarlos solos en la lucha para defender su territorio.

“Esta caminata y esta oración ecuménica dicen algo vital: la tierra, el agua y la vida se defienden caminando juntos; nuestra memoria no está en venta; Nuestra agua no está a disposición de la contaminación; Nuestra tierra no está a disposición del despojo”, concluyó la comunidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...