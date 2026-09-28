Madres exigen visitas y apoyo psicológico para hijos de detenidos en régimen de excepción

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Docenas de madres se concentraron frente a Catedral Metropolitana de San Salvador para exigir al Gobierno que sus familiares detenidos puedan ser visitados, especialmente por sus hijos, quienes ansían verlos en el próximo Día del Niño.

Este colectivo, que nació en mayo de este año para exigir al Gobierno la liberación de sus hijos detenidos injustamente, ha pedido que se cree por parte del Gobierno un programa para atender el tema psicológico de los niños ya que viven con el trauma de no saber nada de sus padres detenidos bajo el régimen de excepción.

En ese sentido, pidieron que el Gobierno les conceda a los niños, una oportunidad para visitar a sus padres o madres de familias que fueron detenidos bajo el régimen de excepción, esto bajo el marco del Día Mundial del Niño que se celebra en el primer día de octubre.

Las madres señalaron que los niños que les fueron arrestados sus padres sufren de la ausencia de estos y afecta su vida. De hecho, se ha documentado que muchos niños, han quedado en los cuidados de los abuelos o tíos ya que los progenitores fueron detenidos injustamente.

Es de recordar que el régimen de excepción inició a finales de marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios. Desde entonces, se ha mantenido vigente. De hecho, el pasado miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó la prórroga número 55. Según el Gobierno, se han detenido a más de 93 mil presuntos pandilleros; pero entre ellos a miles de personas inocentes.

Muchos de estos detenidos, sin tener vinculaciones con las pandillas; y muchos acusados por una falsa denuncia anónima o por cuotas de los agentes policiales.

Las madres enfatizaron la importancia de una ayuda psicológica para los menores, ya que esta situación podrá afectar el desarrollo de su vida, ya que muchos niños presenciaron la captura de sus padres y vieron a la PNC llevárselos. También, señalaron que en los centros educativos “son estigmatizados” por ello, un programa psicológico para este sector sería “lo mínimo” que podría hacer el Gobierno, ya que en su discurso habla de “nacer y crecer con cariño”, pero en la práctica, con este sector poblacional, es todo lo contrario.

La Congregación de los Mercedarios celebró en la Catedral Metropolitana su fundación junto a los colegios católicos de La Merced, en honor a la Virgen de la Merced, conocida como la Virgen de la Misericordia y patrona de los prisioneros. La conmemoración coincidió con la presencia de las Madres por la Libertad, quienes exigían la liberación de sus hijos detenidos de forma injustificada.

Antes de iniciar la misa, las autoridades ordenaron cerrar los portones de la Catedral para desalojar a las madres que se habían instalado en las gradas del templo, como ya en ocasiones anteriores lo habían hecho. No se dio detalle de porqué la Iglesia decidió cerrar sus puertas.

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