Asambleístas de VAMOS juramentan a miembros de la CEP y THD

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Asambleístas de VAMOS, que respaldan a Claudia Ortiz, desarrollaron este domingo, una Asamblea Nacional Extraordinaria convocada por la legisladora y otros secretarios nacionales del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN); en esta, se eligieron y juramentaron las vacantes en la Comisión Electoral Permanente (CEP) y del Tribunal de Honor y Disciplina del instituto político.

El martes por la noche, 7 secretarios nacionales de la CEN, incluida Claudia Ortiz, sesionaron y convocaron a una Asamblea Nacional Extraordinaria para tratar temas internos. Cesia Rivas, secretaria general del partido, destacó que esa sesión fue convocada por una persona que tiene suspendidos los derechos; en este caso Claudia Ortiz, ya que la legisladora tiene un proceso abierto en el Tribunal de Honor y Disciplina por presuntamente transgredir los estatutos del partido. Tanto Pacífico Chávez como Ortiz tienen un expediente abierto en el Tribunal de Honor del partido.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Extraordinaria que este domingo sesionó en la sede de VAMOS, ubicada cerca de la Juan Pablo II, se hizo, según Claudia Ortiz, siguiendo los mismos estatutos del partido, la cual, debe ser convocada por el CEN al menos 5 días antes.

“El 22 de septiembre, activando el artículo 24 que instruye que, por medio de la solicitud escrita de siete secretarios nacionales, se puede convocar a reunión del Consejo Ejecutivo Nacional, este, sesionó válidamente ese día, tomó una serie de acuerdos con la intención de remediar y sanar la crisis institucional que vive el partido político VAMOS, y en ese sentido uno de los pasos fue realizar la convocatoria a todos los miembros asambleístas para este domingo”, expresó Ortiz.

Entre los acuerdos que se tomarían este domingo están: las vacantes de la Comisión Electoral Permanente (CEP) y del Tribunal de Honor y Disciplina: en la CEP, habría solo un miembro cuando deben ser 3, y en el Tribunal 2 personas, cuando deben ser 5.

El jueves 24 de septiembre, la secretaria general del partido, Cesia Rivas, notificó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la integración de la CEP para que ellos puedan convocar a elecciones internas para elegir a autoridades partidarias. Sobre el nombramiento y juramentación de los integrantes de la CEP “lo hizo la Asamblea Nacional conforme a convocatoria del Consejo Ejecutivo Nacional en funciones”, dijo Cesia. Sin embargo, no se especificó en qué momento la Asamblea Nacional sesionó y decidió estos nombramientos.

Sobre el tema, Claudia Ortiz señaló que en la opinión pública se dice que “hay dos CEN”; sin embargo, la legisladora aclaró que “hay un solo Consejo Ejecutivo Nacional”, lo que sí hubo fueron reuniones “sin los requisitos estatutarios necesarios”.

Ya que “la integración de ese órgano colegiado, se dio excluyendo a miembros con derecho de formar parte de él. Específicamente dos compañeros del Consejo Ejecutivo Nacional quienes nunca han presentado su renuncia y tampoco han recibido una notificación de resolución de Asamblea Nacional donde se les notifique que han sido sustituidos del cargo por argumentos de inactividad, falta de cuotas partidarias o lo que sea, cuando hay otras dos personas que fueron incluidas en dichas reuniones estando en situaciones bastante similares”, denunció Ortiz.

La posición de la funcionaria es que “cualquier persona que ha sido electa por la militancia como autoridad partidaria independientemente cuál es su posición política o su apoyo o no, a la dirigencia tiene derecho a participar en estas reuniones. Por lo tanto, las reuniones que dieron como desenlace a esa Asamblea Nacional y esa inscripción (al TSE) que vimos esta semana, no tienen validez porque no fueron realizadas bajo los procedimientos que los estatutos establecen”.

La legisladora enfatizó que la Asamblea Nacional que se argumenta se realizó esta semana “fue convocada de un día para otro”, cuando los estatutos establecen que su convocatoria tiene que realizarse cinco días antes”.

“Por eso, el Consejo Ejecutivo Nacional que bajo el artículo 24 se activó con la solicitud de siete secretarios sesionó y convocó el día 22 de septiembre y hoy cinco días después, estamos celebrando esta Asamblea Nacional Extraordinaria”, remarcó la legisladora.

Sobre todo este proceso interno que se ha ventilado públicamente y que ha gastado la imagen del partido político, Claudia Ortiz considera que “lo que daña y divide el partido son las acciones que son denunciadas: las arbitrariedades, el uso de los estatutos o la interpretación antojadiza, la exclusión de personas con derecho de participar, la censura y el hecho de no aceptar disidencia u opiniones diferentes».

Pacifico Chávez, secretario nacional, candidato a la planilla de Claudia Ortiz y también denunciado en el Tribunal de Honor, señaló que no buscan quitarse la sanción con esta Asamblea General Extraordinaria, sino que se haga, “respetando los derechos”.

“Lo que estamos buscando es democratizar este partido y darle la fuerza a la militancia, ellos son los que realmente nos dan la fuerza a todos”, puntualizó Chávez.

Según información proporcionada a Diario Co Latino, la Asamblea Nacional de este domingo juramentó a Sandra Barillas, Sandra López, Jacob Montano y Víctor Chicas como miembros de la Comisión Electoral Permanente y para el Tribunal de Honor: Melvin Barrera, Sandra Cañada y Carlos Ramírez.

Periodo del CEN por 6 meses más

El partido VAMOS informó en sus redes sociales que han sido notificados por el Tribunal Supremo Electoral de la prórroga por 6 meses de las funciones del actual Consejo Ejecutivo Nacional. Por lo que, las actuales autoridades estarían en posición de sus cargos hasta marzo de 2027. También, informaron que la CEP fue inscrita. Según informó Cesia Rivas el pasado jueves, como presidenta quedaría Sandra López; como secretario, Fredy Blanco y, como vocal, Fátima López.

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