Exigen libertad para Ruth López en el día de su cumpleaños

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En el día del natalicio de la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, organizaciones sociales se concentraron en las afueras de la granja penitenciaria de Izalco para acompañarla en su día y exigir la libertad.

Pese a la lluvia, organizaciones como el Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), la Asamblea Feminista, pueblos originarios y Madres por la Libertad mostraron su respaldo a la abogada, quien lleva detenida 494 días, sin que tenga el derecho de defenderse en un juicio.

Lourdes Palacios, representante de COFAPPES, señaló que este domingo, es especial porque es el cumpleaños de Ruth López y le envían un mensaje “de solidaridad, de esperanza, de fe y que muy pronto la vamos a tener fuera de esta cárcel”.

Ruth López fue “secuestrada” el 18 de mayo de 2025, según lo cataloga su esposo, Louis Benavides. La defensora de derechos humanos, era jefa de la unidad de anticorrupción de Cristosal, defensora de derechos humanos y es considerada “presa política del régimen salvadoreño” a causa de su reconocido trabajo denunciando la corrupción del actual gobierno.

Palacios recordó que, primeramente, la Fiscalía General de la República, la acusaba de Peculado, pero luego, cambió el delito a Enriquecimiento Ilícito. “Luego han ido dando prórrogas a su detención (periodo de instrucción) y la han llevado a un procedimiento quirúrgico sin siquiera informarle a su familia. Pero esa prórroga que se está dando en el caso de Ruth, ahora tiene la consecuencia que ya en noviembre va a tener año y medio, sin siquiera habérsele programado la audiencia preliminar”.

En esta audiencia preliminar se establecerían los delitos que la fiscalía le atribuye y las presuntas pruebas. “Pero, como no hay pruebas, entonces lo que se está dando en este país, es la violación y la retardación de la justicia, que es evidente en el caso de Ruth y en el caso también de los veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz”, agregó Palacios.

Palacios informó que existen otras irregularidades en cuanto al caso, ya que por ejemplo, los bancos no están dispuestos a brindar la información bancaria y el Tribunal que lleva el caso no obliga a la entidad a brindar el informe para así comprobar que Ruth no se enriqueció ilícitamente.

A Ruth López, así como otros casos de “presos políticos”, se le ha aplicado el régimen de excepción, a pesar que no se tratan de estructuras criminales. “Hemos observado un patrón en que a los presos políticos les aplican régimen de excepción: no tienen derecho a la visita familiar, no tienen la visita de sus abogados, no pueden trabajar una defensa como se debe porque no se les permite el ingreso de un abogado”.

“Ese atraso significa para ellos, más tortura. Porque pudiera parecer que no es tortura la visita familiar, pero sí es tortura no saber nada de la familia y que la familia no sepa nada también de ellos”, destacó Palacios. A la vez, enfatizó que la mala atención en salud, alimentación e higiene personal también es parte de la tortura.

Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Ruth López, al considerar que su vida e integridad se encontraban en riesgo inminente. La CIDH requirió al Estado salvadoreño adoptar medidas para proteger sus derechos, garantizar una atención adecuada a su salud, poner fin a su incomunicación y revisar la medida de detención provisional.

Un año después de estas medidas, el Estado salvadoreño sigue sin cumplirlas satisfactoriamente. La salud de Ruth se ha deteriorado y su familia ni siquiera tiene certeza sobre su condición, pues las autoridades les niegan el acceso a sus resultados médicos.

El Estado también se niega a revisar su detención provisional, pese a que esta revisión fue expresamente requerida por la CIDH. Tras más de 16 meses, Ruth continúa privada de libertad en el marco de un proceso penal secreto, sin que se haya establecido responsabilidad penal alguna en su contra.

“Ruth está en prisión por denunciar la corrupción y defender los derechos humanos; eso nunca debe ser motivo de persecución ni encarcelamiento”, consideró Cristosal.

Roxana Rodríguez de la Asamblea Feminista, señaló que se solidarizan con Ruth López y su familia. “Para nosotras, ella está secuestrada por el Estado y estamos exigiendo, como ella bien lo dijo, que se haga un juicio público, que le permitan con base a las leyes, demostrar su inocencia”.

Rodríguez consideró que “el pueblo sabe que Ruth Eleonora es inocente y que es el sistema corrupto el que está buscando la forma de aniquilarla para que ella no tenga la oportunidad de demostrar su inocencia”.

Los colectivos puntualizaron que Ruth es un símbolo e imagen de la denuncia de lo que se vive en el régimen de excepción. Pidieron un juicio justo para Ruth López y su liberación. En la actividad, se soltaron globos como símbolo de acompañamiento para la defensora de derechos humanos.

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