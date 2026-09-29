“Buen manejo del mercado nacional ha permitido que combustibles se mantengan estables”: GOES

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los precios de referencia de los combustibles acutuales mantendrán por una quincena más, ese fue el anuncio de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) del Ministerio de Economía la mañana de este lunes.

Los precios de referencia para la gasolina superior serán: zona central, $5.13 y $5.14 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular $4.80 en la zona central y $4.81 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el Diésel costará un precio uniforme de $4.86 en las tres zonas del país. Es de recordar que, en la quincena del 1 al 14 de septiembre, subieron $0.05 y $0.10 y en la quincena del 15 al 28 de septiembre, estos aumentaron $0.17 centavos. Por lo que, en menos de un mes, los combustibles han subido hasta $0.27.

Estos precios, según la Dirección, son influenciados por los siguiente factores: el aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán que pone en riesgo el paso de barcos petroleros por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes del mundo para transportar petróleo y la posibilidad de que Estados Unidos limite la venta de diésel a otros países, podría reducir la cantidad disponible en el mundo.

Como trabajo interno, la dirección enfatizó que “el buen manejo del mercado nacional ha permitido que los combustibles y el diésel se mantengan estables para la población, aunque exista incertidumbre internacional y subida regional de precios”. También, señaló que el trabajo coordinado “entre el Gobierno y las empresas petroleras ha logrado que los precios en El Salvador se mantengan siendo los más bajos de la región”.

Desde el 2 de marzo de este año, la gasolina no ha bajado su precio, se ha incrementado y mantenido; desde entonces a la fecha, se ha aumentado en nueve ocasiones y en siete (con la actual) ocasiones ha mantenido sus precios.

Los precios de referencia que este lunes dio a conocer la DGEHM estarán vigentes desde este martes 29 de septiembre al 12 de octubre.

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