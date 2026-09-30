Acción Ciudadana: transparencia de elecciones internas partidarias alcanza 28.3 %

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Saúl Méndez

Colaborador

La organización Acción Ciudadana, mediante un monitoreo realizado a partidos políticos de cara a las elecciones generales de 2027, alertó sobre la identificación de limitaciones en la información pública divulgada por los partidos políticos durante sus procesos de elecciones internas de 2026.

El informe “Elecciones internas de los partidos políticos 2026: monitoreo de la transparencia y la calidad democrática” reúne los resultados de dos fases de evaluación realizadas durante y posterior al proceso electoral. La primera estuvo enfocada en la transparencia de la información publicada por los partidos, mientras que la segunda analizó aspectos relacionados con la calidad democrática, entre ellos la participación de la militancia, la competencia electoral y la inclusión de mujeres en las candidaturas.

El monitoreo abarcó a 10 partidos políticos y tomó como referencia la información publicada en sus sitios web y redes sociales oficiales. Para la segunda fase, la recopilación de información se realizó hasta el 31 de agosto de 2026.

Para evaluar la transparencia, Acción Ciudadana utilizó cuatro variables y ocho indicadores, desagregados en 18 criterios específicos. Cada criterio fue valorado como completo, parcial o nulo, con una puntuación máxima de 18 puntos.

Los resultados muestran diferencias importantes entre las variables analizadas. La convocatoria y planificación registró el mayor nivel de cumplimiento, con 56.4 %, mientras que resultados y cierre alcanzó apenas un 23.3 %.

Los niveles más bajos correspondieron al marco normativo y reglas, con 5 %, y a participación y competencia interna, con 6.3 %, lo que ha generado preocupación en la organización.

De acuerdo con Acción Ciudadana, estos resultados reflejan que los partidos proporcionaron mayor información sobre el inicio de sus procesos internos que sobre las reglas aplicadas, la participación de sus militantes y los resultados finales.

“El cumplimiento promedio de los criterios de transparencia fue de 28.3 %, y ninguno de los 10 partidos evaluados alcanzó el 50 % de los criterios establecidos por la metodología”, enfatizó.

Sin datos sobre participación de la militancia

Uno de los principales vacíos identificados por la organización corresponde al número de afiliados y de personas que participaron en las elecciones internas.

Según el informe, ninguno de los 10 partidos publicó el número total de afiliados que integran su padrón electoral. Tampoco fue posible determinar, a partir de la información pública disponible, cuántas personas acudieron a votar en los procesos internos.

Acción Ciudadana señaló que realizó seguimiento a páginas web, redes sociales, notas periodísticas y otras fuentes públicas en busca de estos datos, pero la información encontrada no permitió establecer el nivel de participación de la militancia.

La organización también indicó que algunos dirigentes partidarios hicieron referencia a porcentajes o niveles de participación en entrevistas, sin proporcionar el número total de personas que ejercieron el voto.

Esta falta de información impidió establecer si la participación de la militancia fue baja, media o alta en cada uno de los partidos monitoreados.

El informe agregó que esta situación dificulta comparar los procesos de 2026 con las elecciones internas de 2023, cuando menos del 25 % de la membresía partidaria acudió a votar.

Competencia interna sin datos comparables

La segunda fase también examinó el nivel de competencia electoral dentro de los partidos. El monitoreo permitió identificar diferencias entre los procesos internos, pero la organización señaló que la información publicada no fue suficiente para establecer una medición comparable entre las 10 agrupaciones.

La disponibilidad de información sobre candidaturas también presentó diferencias entre los partidos, lo que limitó el análisis conjunto de los procesos.

En cuanto a la publicación de resultados, Acción Ciudadana detalló que únicamente Nuevas Ideas, VAMOS y ARENA difundieron listados completos de las candidaturas electas. En los demás casos, la información fue presentada de manera parcial o esporádica.

El monitoreo también encontró limitaciones para conocer las cifras de votos obtenidas por las distintas candidaturas y la documentación oficial correspondiente al escrutinio.

Menor presencia de mujeres en candidaturas municipales

El informe también analizó la inclusión de las mujeres en las candidaturas.

Para las candidaturas legislativas se tomaron en cuenta únicamente las candidaturas propietarias, debido a la limitada información disponible sobre las suplentes. En el caso de los concejos municipales, el análisis consideró las candidaturas a alcaldes y alcaldesas.

Acción Ciudadana estableció que seis partidos alcanzaron o superaron el 30 % de presencia de mujeres entre las candidaturas legislativas identificadas, aunque ninguno superó el 50 %.

En las candidaturas municipales, todos los partidos que contaban con información suficiente se ubicaron por debajo del 30 % de participación femenina.

Para las candidaturas presidenciales también se encontraron vacíos de información. El informe señala que no se identificaron datos públicos sobre candidaturas presidenciales de Democracia Salvadoreña, Fuerza Solidaria, FPS, GANA y PDC. VAMOS anunció que no participaría en la elección presidencial, mientras que una posible fórmula del PCN difundida por algunos medios no fue confirmada en los canales oficiales revisados por Acción Ciudadana.

Información limitada rumbo a 2027

Acción Ciudadana concluyó que los procesos internos de 2026 presentaron un nivel de transparencia limitado y desigual entre los partidos políticos.

Los principales vacíos identificados están relacionados con las reglas de los procesos, los padrones electorales, el número de participantes, las candidaturas y los resultados finales.

La organización explicó que la publicación incompleta de esta información limita el seguimiento ciudadano de los procesos mediante los cuales los partidos definieron las candidaturas que competirán en las elecciones de 2027.

El monitoreo forma parte del trabajo del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana, que da seguimiento a procesos como el financiamiento de la política, las elecciones internas y la propaganda electoral.

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