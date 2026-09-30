Asamblea exonera impuestos a ayuda humanitaria para extrabajadores de maquila Impression Apparel Group

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó este martes exonerar de impuestos los $1.3 millones de ayuda humanitaria destinada a 600 extrabajadores de la maquila Impression Apparel Group en El Salvador, quienes se quedaron sin empleo por el cierre de operaciones de la compañía.

Previo a aprobarlo en el pleno durante la sesión plenaria de este martes, los parlamentarios escucharon en la Comisión de Hacienda, la opinión técnica de Gerardo Ramos, jefe de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, quien explicó que la ayuda humanitaria fue gestionada por el Consorcio de los Derechos del Trabajador, una organización independiente que investiga las condiciones laborales y vigila el cumplimiento de los derechos de los trabajadores en fábricas de todo el mundo.

Dicha organización impulsó un proceso de diálogo con los clientes de Impression Apparel Group, mediante el cual se concretó el apoyo para las personas afectadas por el cierre de operaciones de la fábrica textil.

Ramos detalló que los beneficiarios recibirían íntegramente el dinero, sin descuentos por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni por el impuesto del 30 % establecido en la Ley de Agentes Extranjeros para transacciones provenientes de fondos del extranjero.

Esta medida tendría una vigencia de un año y, durante ese período, también quedarían exentos del pago de impuestos otros recursos que personas o empresas entreguen como ayuda a los extrabajadores afectados.

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) será la encargada de recibir, administrar y distribuir los fondos entre los extrabajadores beneficiados.

Además, la organización deberá presentar a la Asamblea Legislativa un informe sobre el monto de dinero recibido y la forma en que fue distribuido. Este documento deberá estar firmado y sellado por un auditor, quien tendrá a su cargo la revisión del manejo de los fondos.

La fábrica Impression Apparel Group, S.A. de C.V. estaba ubicado en el distrito de Soyapango, San Salvador Este, en agosto de 2025 anunció su cierre definitivo programado para septiembre de ese mismo año.

Según la vocera de la Federación Sindical de Trabajadores para la Justicia Laboral de El Salvador (FESTRAJUSAL), Sonia Urrutia, la empresa cerró por problemas financieros derivados de una fuerte caída de ingresos, lo cual, hizo insostenible su funcionamiento.

Fondo de respaldo para trabajadores despedidos ante el cierre de una fábrica.

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, se refirió al tema y cuestionó la falta de leyes y la ineficiencia de las instituciones en el tema.

“Cuando estamos hablando de las condiciones laborales de la maquila, estamos hablando no solamente de economía o de productividad; hablamos de familias, de hijos que esperan a su mamá en la casa, hablamos de condiciones difíciles para la salud y seguridad ocupacional”, enfatizó Ortiz.

“Una vez más, estamos como Asamblea Legislativa aprobando la exoneración de impuestos de una ayuda humanitaria que viene al país a apoyar a un grupo grande trabajadores de una maquila que cerró porque la protección laboral de las leyes e instituciones actuales no fue suficiente para prevenir que eso sucediera”, agregó.

La legisladora propuso una modificación de agenda para introducir una pieza de correspondencia para hacer reformas a la Ley de Zonas Francas y de Comercialización. Ortiz propuso agregar un Artículo 16-A para establecer como requisito un fondo de respaldo para los trabajadores impuesto a toda empresa que busque la autorización y gozar de los beneficios de la zona franca.

Las empresas deben “rendir una garantía de fiel cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. Que esta garantía sea equivalente a lo que tendría que pagar la empresa durante tres meses en concepto de prestaciones laborales, indemnizaciones, pensiones etc.”.

“¿Cuál sería el beneficio de esto? Que, si una empresa es autorizada para estar en una zona franca, pero de repente cierra de forma imprevista, esas prestaciones laborales ya tendrían un fondo del cual podría echarse mano para apoyar a los trabajadores que hayan sido despedido injustamente o por el hecho, del cierre de las fábricas”, destacó Ortiz.

Claudia Ortiz pidió que la propuesta fuera enviada a estudio de la comisión respectiva; sin embargo, Nuevas Ideas negó sus votos.

En la plenaria de este miércoles, los legisladores también aprobaron con 59 votos que se exonere a la Asociación Lumen Dos Mil de El Salvador del pago de impuestos, incluyendo costos por bodegaje, que pueda causar la introducción al país de dos vehículos y su posterior rifa, con el objeto de que dicha entidad pueda recaudar fondos para continuar con su labor en el desarrollo de los diferentes programas culturales y de evangelización.

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