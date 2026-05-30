“Todas las opciones están sobre la mesa”: dice Claudia Ortiz sobre aspiraciones políticas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, aún no decide su postulación de cara a las elecciones de 2027; señaló que para ella “todas las opciones están sobre la mesa”.

Claudia Ortiz, diputada por VAMOS, participó en el programa de entrevista “Frente a Frente” de Telecorporación Salvadoreña (TCS); donde fue cuestionada sobre si buscará una reelección como diputada propietaria por San Salvador o para otro cargo público.

Es de recordar que el partido VAMOS convocó a sus elecciones internas a finales de marzo y buscarán diputaciones por los 14 departamentos y los 44 concejos municipales; en su comunicado no detalló que participarán para las elecciones presidenciales y el plazo para la convocatoria venció el 7 de abril.

Ante las preguntas de Moisés Urbina, la legisladora de oposición expresó: “no comamos ansias”, en referencia a ser pacientes sobre las decisiones que se vayan a tomar en las próximas semanas. “En este momento, como le dije, de mi parte todas las opciones están sobre la mesa”. De hecho, la legisladora enfatizó que tiene hasta el 31 de mayo para su inscripción; a la vez hizo el llamado a la población a inscribirse si quieren participar en las internas del partido.

Por lo que deja abierta la posibilidad de que busque cualquier cargo de elección popular.

En el espacio de entrevista, la legisladora consideró que El Salvador vive bajo “una dictadura” luego que con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 se intentara establecer una democracia; luego los partidos gobernantes dejaron desnutrirla; y desembocó lo que hoy vive el país.

Nayib Bukele llegó al poder de forma legal y constitucional; sin embargo, al estar en el poder junto a su Asamblea Legislativa, modificaron las leyes para perpetuarse en el poder, violentando la Constitución.

“Lo que tenemos ahorita, yo lo voy a decir con todas sus letras, es una dictadura, que ha durado, si quiere cinco años, cuatro años, seis años, depende desde dónde usted lo cuente, pero tiene todas las características, no es una ruptura de una democracia, es la consecuencia directa de eso”, comentó Ortiz en referencia a que se perdió el rumbo de la democracia por no “alimentaria y nutrirla”. En ese sentido, la legisladora sostuvo que la población salvadoreña ha pasado en las manos “de una élite a otra”.

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