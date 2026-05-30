Mirna Perla piden al presidente de China, Xi Jinping, que se investigue a la embajada China en El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y defensora de los Derechos Humanos, Dra. Mirna Perla de Anaya, hizo un llamado al presidente de República Popular China, Xi Jinping que investigue a la embajada China en El Salvador, por el “manejo irresponsable de la información sobre la construcción del CIFCO en una parte de la finca de El Espino”.

La doctora Perla pidió, durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, que “se investigue a la embajada en El Salvador, al no transmitir correctamente la información sobre el manejo de estos proyectos”, en referencia al CIFCO en el Espino, que es financiado por China al gobierno de El Salvador.

República Popular China ha financiado totalmente la construcción de una biblioteca en el Centro Histórico de San Salvador, y actualmente está en construcción, en etapa muy avanzada, la construcción de un Estadio en la zona de El Espino, donde estuvo la Escuela Militar. Y, ahora, se apresta a comenzar la construcción del nuevo CIFFCO, en una parte también de la finca de El Espino, para lo cual ya talaron varios centenares de árboles.

Un movimiento de jóvenes tecleños y de la zona, agrupados en el Movimiento Todos Somos El Espino, fue el primero en oponerse a la construcción del CIFCO, por ello, en al menos dos ocasiones se presentaron ante la embajada China en San Salvador para entregar documentos de lo vulnerable que quedaría la zona si se construye la nueva infraestructura, además de la vital importancia que tiene toda la Fina de El Espino.

A mediados de febrero de 2025, el Movimiento Todos Somos El Espino pidió al gobierno de China, a través de una a carta entregada al embajador Zhang Yanhui, durante un evento realizado en la Universidad de El Salvador (UES), no financiar la Construcción del CIFCO. La misiva advierte que la construcción de un nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en El Espino “provocaría daños ambientales graves e irreparables”.

El movimiento ciudadano señala la Finca El Espino, su zona boscosa es de recarga acuífera y considerada el “último pulmón de San Salvador”.

Luego, el martes 3 de febrero de 2026, nuevamente el Movimiento intentó entregar una carta más a la Embajada de China, para que no se construya el CIFCO en El Espino. En esa ocasión, Ana Cisneros, representante del movimiento informó que: la embajada de China en El Salvador se negó a recibir una carta de su organización en la que se solicitaban a las autoridades chinas hacer públicos los acuerdos de cooperación binacional para proyectos de infraestructura, destacando la construcción de un centro de convenciones en la zona boscosa conocida como El Espino”, además pedían no ejecutar el proyecto.

A principios de la semana, el Movimiento inició una campaña viral y de recolección de firmas para frenar la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la finca El Espino.

La construcción de la obra abarca un terreno de 55,711 metros cuadrados.

El movimiento buscaba alcanzar un millón de firmas; actualmente, la iniciativa ha sumado más de 517,000 firmas físicas y digitales.

El pasado 28 de mayo, Gloria Anaya, del Colectivo de Derechos Humanos, “Herbert Anaya Sanabria”, denunció que, mientras realizan una vigilia de apoyo al Movimiento Todos Somos El Espino, por la noche comenzó a ingresar maquinaria pesada, como excavadoras para iniciar los trabajos de terraceo, pese a la oposición popular.

La Embajada de China, circuló un comunicado en el que señala que no “votaron un árbol más” y que, de la zona contemplada, solo el 30% será parte de la nueva infraestructura.

La doctora Mirna Perla agregó que, en un país con un incremento de la pobreza, se debe evitar la construcción de proyectos que el país no necesita, como el estadio y el mismo CIFCO. “En la capital ya tenemos dos estadios grandes, por lo cual no necesitamos otro. Lo que sí necesitamos son 14 sedes de la universidad El Salvador, necesitamos fortalecer el sistema de salud”, manifestó Perla.

La defensora de los derechos humanos no duda que en el proyecto del CIFCO pueda haber corrupción, lo que queda claro “cuando la embajada China no permite que las organizaciones sociales le entreguen una correspondencia para que estudie la inconveniencia de ejecutar el proyecto El Espino. Definitivamente, ahí yo creo que hay problemas en mal manejo de lo que es la representación diplomática”, dijo la doctora Perla.

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