Jalisco busca mostrar al mundo su riqueza cultural durante Mundial de fútbol 2026

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GUADALAJARA/Xinhua

El estado mexicano de Jalisco (oeste), cuya capital, Guadalajara, será una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol 2026, busca aprovechar el torneo como vitrina deportiva a la vez que sociocultural, para mostrar al mundo la profundidad de su patrimonio en distintos ámbitos, afirmó el secretario estatal de Cultura, Luis Gerardo Ascencio.

En entrevista con Xinhua, a solo dos semanas del silbatazo inicial del máximo torneo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, el funcionario señaló que el Mundial representa «una oportunidad única» para difundir tanto las expresiones culturales de Jalisco como aquellas manifestaciones menos visibles que forman parte de la identidad del estado.

«Tenemos un gran legado que difundir y creo que tenemos también la oportunidad de que no solamente pongamos atención sobre aquellas cosas que son ampliamente conocidas en todo el mundo, sino sobre todo en presentar aquellas manifestaciones y legado que está en el estado de Jalisco y que no tiene tanta difusión y conocimiento», expresó.

Guadalajara, una de las tres sedes mexicanas del Mundial junto con Ciudad de México (centro-sur) y Monterrey (norte), ha sido promovida por autoridades y organizadores como «la sede más mexicana» del torneo, una definición que, según Ascencio, se sostiene en elementos culturales ligados a la identidad nacional.

El funcionario recordó que Jalisco concentra algunas de las manifestaciones inscritas en la lista de patrimonio cultural de México con mayor reconocimiento internacional, como el mariachi, la charrería, el paisaje agavero y las antiguas fábricas de tequila, además de su gastronomía.

«Gran parte de la difusión que tuvo nuestro país a nivel mundial fue justamente a través del mariachi, del tequila y de la charrería», afirmó Ascencio, al considerar que estos elementos poseen «un gran e importante asentamiento» en Jalisco y particularmente en Guadalajara.

A ello, añadió, se suma el carácter del jalisciense y un legado artístico y cultural que abarca distintas disciplinas.

Más allá de las tradiciones, el secretario destacó que Jalisco también busca proyectarse como un estado capaz de combinar herencia cultural con innovación tecnológica y desarrollo industrial.

De hecho, uno de los sobrenombres que se le han dado a la capital del estado es el de «Silicon Valley de México», por la fuerte inversión pública y privada para el emprendimiento y desarrollo tecnológico.

«Creo que esta combinación entre los elementos industriales, la innovación tecnológica, el diseño y la investigación, aunado con todo el legado tradicional, nos hacen ver a un jalisciense que sabe valorar su pasado y sabe entender hacia dónde tiene que seguir», indicó.

Como parte de los preparativos culturales rumbo al Mundial, la Secretaría de Cultura de Jalisco alista una agenda de exposiciones y actividades especiales en distintos recintos de Guadalajara y municipios cercanos.

Entre ellas destacan muestras vinculadas al arte mexicano del siglo XX, exposiciones fotográficas y proyectos que relacionan el fútbol con distintas expresiones artísticas.

Ascencio mencionó la exposición «Travesías por México, territorios y raíces», en el Museo Cabañas, con obras de artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo, así como la muestra fotográfica «El México de los mexicanos», instalada en el Exconvento del Carmen.

También resaltó la exposición «Jalisco 70», que recupera la memoria de la Copa Mundial de 1970, cuando Guadalajara recibió a selecciones históricas como Brasil e Inglaterra.

El secretario destacó también el legado muralístico de Guadalajara, con obras emblemáticas de José Clemente Orozco, entre ellas «El hombre de fuego», en el Museo Cabañas, así como los murales ubicados en el Palacio de Gobierno de Jalisco y el paraninfo de la Universidad de Guadalajara.

Finalmente, Ascencio envió un mensaje a los visitantes internacionales que llegarán a Jalisco durante la justa mundialista.

«Será muy interesante que tengan la oportunidad de estar aquí en nuestra ciudad, de conocer manifestaciones de nuestra cultura. Para nosotros va a ser muy importante ser anfitriones de ustedes, aquí los esperamos», expresó. F

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