Entregan en Uruguay archivos de actuación policial durante dictadura

Compartir

Montevideo/Prensa Latina

El Ministerio del Interior de Uruguay entregó archivos «sensibles» del período 1968-1985, cuando ocurrieron delitos de lesa humanidad, a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, se informó este jueves.

La documentación se encontraba en el archivo histórico de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial.

La subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, detalló que son «23 cajas con información en documento papel, que contienen más de 100 encuadernaciones e implican más de 73 mil páginas de microfilmación que se hicieron durante este año».

«Una de las prioridades que tomamos fue retomar la búsqueda de información en los archivos. Para esta búsqueda era necesaria tener archivos prolijos y ordenados», agregó la subsecretaria, quien destacó el rol de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional en la búsqueda de estos archivos.

La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente depende de Presidencia de la República y es dirigida por Alejandra Casablanca.

La funcionaria instó a quien tenga información sobre los crímenes de la dictadura y la búsqueda de desaparecidos entregarla «al lugar que le de más seguridad».

Son 205 los uruguayos detenidos desaparecidos durante la dictadura, según el listado reconocido por la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...