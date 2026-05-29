Pretenden embargar casa a poeta discapacitado

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por René Durán

Especial para Diario Co Latino

Edgar Manuel Alfaro, mejor conocido como el poeta Edgar Alfaro Chaverri, y de ya casi 68 años de edad, afronta la apremiante y penosa situación de ser echado de su domicilio, por la hipoteca de 7 mil dólares que pende sobre el vital y necesario inmueble. El poeta adolece de osteoartrosis de grados 4 y 3 en rodilla izquierda y derecha, respectivamente.

Por lo tanto, el discapacitado poeta se ve en la necesidad de solicitar ayuda económica a personas de buen corazón.

Se necesita 1 amigo de 7 mil dólares,

o, 7 amigos de mil dólares cada uno,

o 14 amigos de 500 dólares cada uno

o 21 amigos de 335 dólares cada uno…

Como sea, cualquier aporte será bienvenido.

Las ayudas pueden depositarse en la cuenta número 003510774800, del Banco Agrícola, a nombre de Edgar Manuel Alfaro, DUI 03344969-9

Gracias por la amable atención

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