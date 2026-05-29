Cuba reitera apuesta por el diálogo, aunque duda de la “seriedad· de EEUU en las conversaciones

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LA HABANA/Xinhua

La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, reiteró este jueves la voluntad de la isla de dialogar con el Gobierno de Estados Unidos, pero las «acciones agresivas» de Washington hacen dudar de la «seriedad» de este proceso.

En la audiencia pública parlamentaria «Cuba quiere paz», celebrada en el Capitolio Nacional (sede del legislativo), la diplomática denunció las medidas coercitivas que dañan al pueblo y a la economía, enfatizando que «esta agresión ha escalado exponencialmente».

«Permanece intacto el bloqueo energético por más de cinco meses con consecuencias devastadoras para el funcionamiento del país y la vida de nuestro pueblo», apuntó la viceministra.

Vidal hizo un llamado a la comunidad internacional ante las reiteradas provocaciones de Estados Unidos contra Cuba, afirmando que se trata de castigar a una población entera «por motivos de dominación». Subrayó que se amenaza a un país sin «justificación alguna».

En la sesión, los parlamentarios condenaron también la imputación del expresidente Raúl Castro en EE.UU., por el derribo de dos avionetas hace 30 años.

El diputado Danhiz Díaz, vicepresidente de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer del Parlamento, declaró que «nuestro pueblo siente la amenaza al General de Ejército como una amenaza a todos».

«Raúl es símbolo de rebeldía, amor a la Patria, lealtad al Partido y a la Revolución», acentuó Díaz.

Elba Martínez, diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular, exigió al Gobierno de Estados Unidos finalizar el bloqueo que mantiene contra Cuba y «que le permitan al pueblo cubano acceder a los recursos más básicos que necesita».

Martínez agradeció la solidaridad de los pueblos del mundo que han denunciado las medidas ilegítimas contra la isla que, desde 1959, «ha sido víctima de la política brutal de hostilidad y agresiones de todo tipo».

Las medidas unilaterales de Washington contra la isla están «asfixiando a nuestro pueblo», generan una «catástrofe humanitaria», explicó la diputada Yamila González, mediante una carta abierta leída a las mujeres congresistas de Estados Unidos.

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