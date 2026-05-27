Presidenta de México exalta reflexión de León XIV sobre tecnología

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Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el martes de muy interesante la encíclica del papa León XIV y destacó su llamado a regular el uso de la tecnología y a pensar en el futuro de la humanidad.

“Muy interesante y además su reflexión humanista al final de que no nos dejemos llevar solamente por el uso de la tecnología, sino nos cuestionemos, regulemos y pensemos en el futuro de la humanidad”, dijo la mandataria durante su habitual conferencia de prensa.

La jefa del Ejecutivo resaltó las interrogantes planteadas por el sumo pontífice en la encíclica titulada “Humanidad magnífica” en torno a quién detenta la inteligencia artificial o las redes sociales, y quién genera los algoritmos.

“Para nosotros, que somos humanistas, es un título excepcional. Es muy interesante, porque no solo habla de la importancia de la regulación de la inteligencia artificial, sino dice por quién está controlada”, aseveró.

A su juicio, “vale mucho la pena, sea uno católico o no, la reflexión” del Papa.

La dignataria leyó algunos fragmentos, como el que alude a la necesidad de adoptar instrumentos normativos adecuados capaces de salvaguardar la justicia y de contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico, pero alerta que la cuestión no se limita a la regulación.

“Como advertía el papa Francisco, debemos preguntarnos con realismo quién detenta hoy ese poder y hacia qué fines lo orienta”, afirma León XIV, al señalar que en el pasado eran principalmente los Estados los que impulsaban y orientaban la innovación.

Apunta que actualmente, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos.

“El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente privado, y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común”, indica.

Por esta razón, insta a iniciar un discernimiento compartido, capaz de profundizar en las raíces espirituales y culturales de las transformaciones que se están produciendo.

“Se imponen en nuestra conciencia preguntas decisivas que ya no pueden eludirse: ¿hacia dónde vamos?, ¿hacia qué meta deseamos orientarnos?, ¿qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblos?”,

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