Colectivos en El Salvador promueven campaña internacional de apoyo a Cuba

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Organizaciones se solidarizaron con Cuba este martes, según lo expusieron en una conferencia de prensa vertida en la sede diplomática en El Salvador. También, se suman a la iniciativa “FIRMO POR CUBA”, un sitio web que recoge firmas de todas las personas que están en contra de las agresiones de Estados Unidos con la isla caribeña.

Las diversas organizaciones y expresiones de solidaridad con Cuba en El Salvador fijaron su posición política frente “a la escalada de agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano”, anunció Carolina Rivas.

Rivas agregó que Cuba “es víctima de una agresión multidimensional” arreciada con la orden ejecutiva del 29 de enero que impuso un bloqueo “brutal” a los suministros de combustibles, justificando esa “nueva escalada” con la “absurda” afirmación de que Cuba representa una amenaza -inusual y grave- para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Las organizaciones señalaron que la ‘cruel’ medida es “un acto de guerra económica que paraliza los hospitales, los tratamientos quirúrgicos urgentes, el suministro de medicamentos pediátricos e impacta en todos los sectores de la sociedad cubana”, ya que es de recordar Estados Unidos mantiene un bloqueo económico desde hace décadas y evita que Cuba prospere libremente.

A ello se suma que, en los últimos meses se han incrementado las amenazas de agresión militar contra la isla y la fabricación de pretextos bélicos, lo que constituye “un crimen internacional”, comentó Rivas en conferencia de prensa.

También, se pronunciaron sobre las que consideran falsas imputaciones judiciales contra el general de ejército cubano, Raúl Castro, por un acto de hace tres décadas. A juicio de Rivas, esto evidencia “la doble moral” del gobierno de Estados Unidos, ya que históricamente el gobierno norteamericano “ha amparado a terroristas confesos y carece de autoridad moral”.

“Acusan al dirigente histórico Raúl Castro por defender la soberanía de su país ante una incursión ilegal y amenazante auspiciada por Washington hace 30 años”, dijo Rivas, ya que según la postura de Cuba, Castro defendió la soberanía de su nación ante intentos de invasión de Estados Unidos.

Sobre el tema, Raúl Martínez, miembro de la Comisión Nacional de Solidaridad por Cuba, expresó que acusar a alguien por cumplir su deber es algo inverosímil. De hecho, explicó que el general Raúl Castro, mediante el poder soberano del Estado Cubano, defendió el territorio nacional.

“Es una matriz que pretende establecer el gobierno de Donald Trump para tratar de justificar una agresión militar contra Cuba. No podemos perder de vista que ellos buscan crear una narrativa para justificar una agresión militar, al mismo tiempo implementar un recrudecimiento de sanciones económicas y sociales. Y también es muy inverosímil de que el cuestionado presidente Donald Trump, cuestionado por los archivos Epstein y por el genocidio en Palestina (…), pretenda crear una crisis internacional para incluir su incapacidad de gobernar su territorio”, destacó Martínez.

A juicio de las organizaciones, esta acusación es una acción más en contra de la lucha histórica de Cuba. Por ello, impulsan este movimiento de recolección de firmas.

Rogelio Alfaro, también de la Comisión de Solidaridad por Cuba, enlistó 10 razones que impulsan esta iniciativa internacional. La primera, fin al bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por Estados Unidos, ya que es considerado un acto “genocida”.

La segunda es la exclusión en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, ya que esto asfixia su economía. La tercera es en contra de la intervención y, a la vez, se exige que se detenga cualquier plan de injerencia o intervención imperialista contra la nación caribeña.

La cuarta es la defensa de la soberanía, hacen un llamado a respetar la autodeterminación, la soberanía y el derecho de Cuba a elegir su propio camino. La quinta es el reconocimiento a la solidaridad, pues se exalta la labor humanitaria de Cuba que históricamente ha enviado médicos, educadores y ayuda a decenas de países como El Salvador.

La sexta es la defensa de la paz, ya que “la iniciativa es un posicionamiento activo a favor de la paz mundial y en contra de nuevas guerras”, dijo Alfaro. La séptima razón es en contra de la manipulación mediática. La octava es a favor del apoyo al desarrollo social, a través del reconocimiento de los logros del país en materia de salud, educación, ciencia, cultura y deporte.

La novena es el legado histórico, ya que se firma en honor a los próceres y figuras históricas de la Revolución Cubana, como Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y el mismo Raúl Castro. Y, la décima, por la unidad de los pueblos, ya que se promueve la hermandad, el internacionalismo y la justicia social frente a la hegemonía y la explotación.

La iniciativa “FIRMO POR CUBA” puede ser firmada por cualquier persona que quiera solidarizarse y puede acceder al sitio web oficial: https://www.firmoporcuba.com.

Esta iniciativa se creó luego de un encuentro internacional de solidaridad, celebrado el 2 de mayo en La Habana. Las firmas serán presentadas el 3 de junio, fecha del natalicio de Raúl Castro.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...