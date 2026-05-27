Presidenta encargada anuncia reestructuración de Gobierno venezolano

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Caracas/Prensa Latina

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció ayer aquí la restructuración del Gobierno con la creación de una comisión, que en 90 días deberá presentar sus resultados.

Durante la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, la mandataria informó de la firma de dos decretos, uno para designar al vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, al frente de ese grupo.

Señaló que, como Comisionado Presidencial para la Restructuración y Reingeniería del Gobierno Nacional, tendrá la misión de “trabajar en una nueva estructura de Gobierno adaptado a esta nueva realidad de Venezuela”, que renace desde su identidad, historia libertadora y busca su propio camino de felicidad.

Rodríguez añadió que el trabajo será acometido junto al vicepresidente sectorial de Planificación Ricardo Menéndez, quien posee experiencia en esta dirección y en un plazo de 90 días presentarán al Consejo de Ministros el resultado conclusivo de lo que debe ser la nueva reingeniería del Ejecutivo.

La jefa de Estado comunicó, además, la designación de la ministra de Economía y Finanzas Anabel Pereira como Comisionada Presidencial para la Gestión Eficiente del Gobierno Nacional.

Comentó que en este último caso, el basamento administrativo y financiero “es fundamental para una gestión eficiente”.

“Estoy segura que daremos un nuevo impulso para la eficiencia gubernamental”, subrayó.

La dignataria declaró también que en base a las facultades otorgadas por la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites en su artículo ocho, “estamos abriendo una consulta nacional” con una duración de 15 días.

Explicó que cualquier ciudadano podrá ingresar al sitio web http://simplifica.gob.ve con el objetivo de que puedan descargar cuáles son los trámites “más engorrosos” que impiden hoy agilizar procesos para el emprendimiento, el registro civil o el Instituto Nacional de Trámites Terrestres.

Rodríguez resaltó que a través de esa plataforma quieren “una consulta directa” con la ciudadanía para ver cuáles son los trámites que más le afectan y poder completar el diagnóstico en marcha desde cada ministerio, organismo o instituto adscripto.

El 1 de junio comenzará la Gran Consulta Nacional para la reforma de la justicia penal, que tiene “desafíos muy importantes en la justicia”, reafirmó de otro lado.

La gobernante remarcó que la brújula es una sola: “el respeto y la garantía de los derechos humanos”, que trabajan junto al Programa de Convivencia Democrática y Paz, apostilló.

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