Titanes en el ring

Santiago Leiva

@Santileij

Águila no llega en estado de gracia y FAS tampoco asiste en plan demoledor, pero un clásico es un clásico y siempre hay quien lo condimente.

El duelo entre migueleños y santanecos, a disputarse esta tarde en el estadio “Juan Francisco Barraza”, dará el banderillazo de salida a la cuarta jornada del Apertura 2017, a la que asisten todavía cinco equipos sin conocer la derrota y cuatro sin ver un triunfo.

Águila es uno de esos equipos que aún no saborea las mieles de la victoria y la situación es tan penosa que se convirtió en el primer equipo del certamen en despedir técnico. Y es precisamente la llegada de Osvaldo “el Pichi” Escudero al banquillo emplumado lo que le inyecta un ingrediente extra a este clásico.

El estratega argentino salió por la puerta de atrás de la jaula tigrilla, hoy se enfrentará por primera vez a su ex equipo y a los alumnos que tuvo como ayudantes en FAS. Los santanecos necesitan retornar a la senda del triunfo después de caer en la jornada anterior. Este duelo está previsto para las 3:30 de la tarde.

El Águila-FAS no será el único partido de la jornada sabatina. En el estadio “Gregorio Martínez”, de Chalatenango, el cuadro alacrán recibirá a los toros de Firpo que por ahora no encuentran la hoja de ruta. Los morados marchan invictos, mientras que los usulutecos aún no ganan. La cita en esta ciudad norteña es a las 6:30 de la tarde.

A esa misma hora, pero en el estadio “Ana Mercedes Campos”, el invicto Sonsonate le hará los honores al Pasaquina que viene de caer en el derbi unionense frente al Municipal Limeño.

Pasito a pasito…

El fútbol también verá acción el domingo. El sorpresivo Municipal Limeño se jugará mañana su invicto y liderato ante sus vecinos del Dragón. Sobrevivir al test parece sencillo por las condiciones en que llegan ambos planteles, pero nada está escrito en fútbol. La batalla entre cucheros y mitológicos se ha previsto para las 3:00 de la tarde.

Justo a esa hora también sonará el silbato para que inicie el juego entre el Audaz de Apastepeque y el Santa Tecla. Los coyotes recibirán a los pericos en el estadio Jiboa y buscarán sumar su segunda victoria del torneo frente al campeón que aún no pierde.

Más tarde, a las 3:15, el Alianza que viene de derrotar 1-0 al Olimpia, de Honduras, en la Liga CONCACAF, se medirá al Isidro Metapán en el césped del estadio Cuscatlán.