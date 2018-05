Tensión por desalojo de vendedores informales en Santa Tecla

Compartir ! tweet





Santa Tecla amaneció con tensión. Y es que comerciantes informales cerraron, desde la madrugada de ayer, las principales entradas del municipio, en protesta por el desalojo de sus puestos por parte de la municipalidad. Dicha acción se ejecutó a las 2 de la madrugada, cuando el Cuerpo de Agentes Municipales desocuparon la calle Ciriaco López, la cual fue ocupada por comerciantes que vendían en un predio frente al mercado central y que el alcalde Roberto d’Aubuisson ya no quiso arrendar.

Un poco más de un año fue lo que estuvieron los vendedores con el consentimiento de la comuna, pagando $1.50 diarios, sin embargo, con el inicio del plan “Calles Libres” , el edil aseguró que ya no permitirán ningún tipo de ventas en las arterias, cerrándose al diálogo con los afectados.

“Ellos debían mantener el orden y tributar al municipio, nada cumplieron. No nos vamos a detener con este plan. Ellos cometieron una serie cosas que no eran permitidas, nos dejaban la ciudad sucia. Para los tecleños no es de interés tener personas que alteran el orden público”, expresó d’Aubuisson en una entrevista matutina.

Aseguró que lo conveniente era dejar por cerrado el capítulo del comercio informal, pues dijo que, además del desorden, hay personas que ejecutan actividades ilícitas. Los comerciantes desmintieron al edil, indicando que están al día, y le culparon por el desorden, pues la administración del FMLN daba soluciones y había constante diálogo, algo que en la actual se ha cerrado.

Exigieron al edil que compruebe las acusaciones de que allí se comercializan ilícitos, además que se instale una mesa de diálogo para resolver este nuevo conflicto.

“Él no da la cara, él nos trasladó el 18 de octubre donde estábamos, nosotros queremos solución y que nos de la cara. Que nos compruebe que aquí hay ilícitos”.