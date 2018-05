Investigación del asesinato del padre Walter sin apoyo por parte de la misma Iglesia

Compartir ! tweet





Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, informó a la prensa el pasado miércoles, que algunos sacerdotes de la Iglesia Católica salvadoreña no estaban colaborando en la investigación del asesinato del sacerdote Walter Osmir Vásquez Jiménez, lo que a todas luces podría ser una obstrucción a la justicia.

El domingo pasado, el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, se pronunció porque se haga justicia en el caso. “Más de un mes y medio ha pasado y no se ha esclarecido su muerte. Por ello, una vez más reiteramos nuestro llamado a las autoridades de nuestro país que no quede impune este crimen para que no se repita”, sostuvo el arzobispo.

Diario Co Latino ha conocido que hay una línea de investigación que vincula la posible participación de un sacerdote en el plano de la autoría “intelectual” en el asesinato del padre Walter. Fuentes cercanas a la familia del sacerdote asesinado dijeron a Diario Co Latino, que habrían informado a la policía de sus sospechas acerca del cura.

De acuerdo con otras informaciones obtenidas por este rotativo, el Padre Walter formaba parte de un grupo de sacerdotes que había sugerido a la curia de la Diócesis de Santiago de María que el supuesto sacerdote vinculado fuera destituido del ejercicio de sus funciones sacerdotales por haber abusado, años atrás, de varios seminaristas, quienes, a la luz del vuelco que ha dado el Vaticano en investigar los abusos sexuales en la grey católica, se disponían a denunciar a dicho sacerdote. La Iglesia católica salvadoreña, salvo en un par de ocasiones en que ha hecho públicos los casos de abuso sexual en el que han estado involucrados algunos sacerdotes, no ha hecho públicas otras investigaciones.

En diversas ocasiones la Iglesia Católica ha pedido a las autoridades policiales y fiscales, llegar hasta el fondo en el caso del asesinato del padre Walter, para que no quede en la impunidad.

Las recientes declaraciones dadas por el fiscal indican que no se debería descartar que el crimen pudiera estar relacionado con el caso de abusos de los que se ha hablado. El padre Walter advertía con hacerlo público, de no ser investigado dentro de la Iglesia como se acostumbra.

El Padre Walter Osmir Vásquez Jiménez fue asesinado el pasado Jueves Santo, en el cantón Las Ventas, del municipio de Lolotique, San Miguel, de donde era originario.

Quienes lo asesinaron cuando se conducía a bordo de un vehículo a celebrar una misa lo interceptaron en el lugar conocido como La Casona.

De acuerdo con informes policiales, los asesinos del sacerdote lo apartaron del grupo que lo acompañaban, y “le reclamaban” algo. La familia dijo que el sacerdote mostraba signos de tortura antes de ser asesinado.

La familia, el obispo de Santiago de María y otros sacerdotes agremiados en la Cooperativa de Sacerdotes (Coopesa), incluido el Arzobispo, esperan que este caso se aclare pronto, ya que hay pistas suficientes como para ir concluyendo el caso.