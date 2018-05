Nuestra Embajada debe seguir en Tel Aviv, dice Hugo Martínez

Compartir ! tweet





Yaneth Estrada

@caricheop

De cara al conflicto entre Israel y Palestina, que esta semana dejó 59 muertos y más de 2 mil heridos, el aún canciller de la República (con permiso por tres meses) Hugo Martínez explicó que “en coherencia con la Naciones Unidas (ONU), nosotros insistimos en que deben existir dos estados en Israel y Palestina y convivir pacíficamente con fronteras seguras”.

“Por esa misma posición es que siempre nuestra Embajada debe seguir en Tel Aviv, porque Jerusalén es un territorio que tiene que definirse en ese proceso de la existencia de los dos estados”, indicó el diplomático.

Recalcó que “mientras no se defina la posición de Jerusalén y Palestina, la embajada se mantendrá en Tel Aviv, si bien respetamos la decisión de otros países, tampoco acompañamos la postura de regresar la embajada a Jerusalén, por eso le he consultado al ministro (en funciones) Ernesto Castaneda, sobre una noticia que, aparentemente, habían funcionarios de la embajada salvadoreña en un acto de otro país que había retornado a Jerusalén y me respondió que absolutamente ninguna persona participó”.

Además, sobre el conflicto precisó que “los dos, tanto Israel como Palestina, reclaman Jerusalén como capital de sus estados, pero este es un asunto que se tiene que resolver mediante el diálogo que ellos habían iniciado y que se debe retomar lo antes posible”.

Privilegiar el diálogo

“Siempre se debe privilegiar el diálogo frente a la violencia, nosotros desechamos todo tipo de violencia, venga de donde venga, y eso es una constante de la cancillería salvadoreña y yo la respaldo”, insistió Martínez.

Asimismo, del proceso de diálogo iniciado ayer en Nicaragua, Martínez aseguró que “se debe privilegiar el diálogo”, y reconoció que los problemas de los nicaragüenses los tienen que resolver los nicaragüenses.

“Pienso que el diálogo le puede dar una salida muy importante a Nicaragua, y creo que se debe apostar el todo por el todo, para evitar acciones de violencia como las que ocurrieron en los días anteriores”, enfatizó.

Martínez reafirmó su postura de diálogo, “de hecho paso a decir lo mismo, yo soy coherente, no estoy de acuerdo con ninguna acción de violencia, venga de donde venga, y sea de donde sea, para mí cualquier crisis, cualquier conflicto, se debe resolver por la vía del diálogo, creo mucho en eso y El Salvador es un ejemplo”. También envió condolencias a los familiares de las víctimas.

Sobre el caso de Nicaragua, el Gobierno hizo público un comunicado en el que expresa “su alegría por el inicio del diálogo en Nicaragua para superar la crisis que actualmente atraviesa esa nación hermana, con la que compartimos profundos sentimientos, ideales, historia y visión de desarrollo”.

Además, agrega que “como nación que vivió una guerra civil, que fue resuelta gracias a los Acuerdos de Paz de 1992, y fieles creyentes en el diálogo como vía de solución pacífica de los conflictos, animamos al Gobierno y a la oposición nicaragüenses a avanzar en las reuniones hasta lograr los acuerdos que devuelvan la estabilidad y prosperidad que caracterizan a su país”.