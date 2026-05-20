Familia, defensa y Cristosal exigen verificar estado de salud de Ruth López

Saúl Méndez

Colaborador

Desde el exilio en Ciudad de Guatemala, la organización Cristosal informó que familiares de Ruth López tuvieron conocimiento, el pasado fin de semana, de afectaciones al estado de salud que enfrenta la abogada y notaria, quien habría sido ingresada e intervenida en un centro hospitalario de San Salvador. Sin embargo, señalaron que no fueron notificados previamente sobre su traslado, el motivo de la intervención médica ni su estado actual de salud.

López, quien se desempeñó como jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, cumple un año en detención provisional tras haber sido capturada el 18 de mayo de 2025 bajo el cargo de peculado. Según la organización, el proceso penal en su contra ha sido declarado bajo reserva y permanece sometida a restricciones que atribuyen a las políticas implementadas por el sistema penitenciario bajo el actual Gobierno.

La abogada fue detenida inicialmente por el delito de peculado, relacionado con su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) modificó posteriormente la acusación a enriquecimiento ilícito cuando presentó el requerimiento formal el 2 de junio de 2025.

El 22 de septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de López al considerar que “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en El Salvador”. En consecuencia, la CIDH solicitó al Estado salvadoreño adoptar medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales.

No obstante, Cristosal aseguró que el Estado salvadoreño no ha cumplido con su obligación de garantizar adecuadamente el derecho a la salud de Ruth López. Asimismo, denunció que las autoridades no han proporcionado a la familia información “veraz, oportuna y comprensible” sobre su diagnóstico, tratamiento, riesgos y pronóstico, pese a las reiteradas solicitudes realizadas por sus representantes legales.

“Reconocemos la importancia de que se brinde atención de salud pronta y oportuna, pero exigimos que se informe de manera inmediata a su familia sobre su estado y que tanto ellos como sus representantes tengan acceso urgente a su expediente clínico y a ella en persona, con el fin de verificar que el Estado le está brindando la atención médica que requiere”, expresó Cristosal.

“Solicitamos la libertad inmediata de Ruth López, a fin de garantizar su derecho a la salud, permitir que esté acompañada de su familia y dar cumplimiento a la recomendación de la CIDH, que instó al Estado salvadoreño a revisar la legalidad y proporcionalidad de su detención provisional”, concluyó la organización.