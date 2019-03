“Tengo la intención de seguir aprendiendo”: María Catalina Martínez, alfabetizada

Oscar López

@OscarCoLatino

María Catalina Martínez, es una septuagenaria que forma parte de las más de 2 mil 500 personas del municipio de Soyapango, que aprendieron a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos básicos, esto mediante la implementación del Programa Nacional de Alfabetización (PNA).

Martínez, es una mujer que considera cierta la frase que dice: “nunca es tarde para aprender”, por lo que decidió incorporarse a los círculos de alfabetización que se implementaron en el municipio, con ello logró aprender conocimientos básicos de lecto-escritura, que le permiten leer frases cortas o rótulos.

“A pesar de que soy una persona adulta, hago el esfuerzo por aprender, me siento muy bien y muy agradecida con las personas que me han ayudado. Todavía no puedo muy bien, pero he aprendido el abecedario; ahora si necesito leer un papel no tengo que andar con alguien a la par. Tengo la intención de seguir aprendiendo”, expresó Martínez.

La mujer explicó que sus padres fueron analfabetas, por lo que durante su infancia no tuvieron interés de inscribirla en una escuela para cursara al menos la educación básica, posteriormente compromisos familiares y la falta de programas como el PNA dificultaron que iniciara su proceso de alfabetización.

Francisco Castaneda, viceministro de Educación, aseguró que con la alfabetización de 2 mil 912 personas se declaró “libre de analfabetismo”, al municipio de Soyapango, el cual es considerado como una de las ciudades más importantes del país. “Se convierte en el municipio 136 libre de analfabetismo, casi 3 mil ciudadanos de Soyapango aprendieron a leer y escribir, tuvimos la participación de 600 jóvenes voluntarios, eso nos permitió alcanzar un 97.9 % de alfabetización, arriba del margen internacional”, afirmó el funcionario.

Castaneda, agregó que el ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), trabaja para declarar libres de analfabetismo otros municipios del departamento de San Salvador, entre los que están: Ilopango, San Martín y Panchimalco.

El viceministro de Educación, explicó que la declaratoria de estos municipios es importante, ya que debido a su densidad poblacional la reducción del analfabetismo en estas localidades afecta el índice nacional de personas con dicha condición. “Las declaratorias de municipios son importantes para nosotros, eso motiva, pero por ejemplo en Santo Domingo, en San Vicente aprendieron a leer y escribir un promedio de 200 personas, en Soyapango lo estamos declarando con cerca de 3 mil personas”, indicó Castaneda.