“Tenemos dos compromisos muy importantes en nuestras aspiraciones”: Carlos de los Cobos

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Carlos de los Cobos, técnico de la selecta reconoció que no tienen margen de error en los duelos contra Monserrat y República Dominicana, correspondientes a la Liga de Naciones de CONCACAF. De momento, la azul y blanco está en el primer lugar del grupo B con registro de 9 puntos, seguido de República Dominicana que tiene dos dígitos menos (7).

En tanto, Monserrat está en el tercer lugar con 4 unidades y Santa Lucía cierra el grupo con apenas un punto.

Con respecto al ranking de CONCACAF, Canadá desplazó a la selecta de la sexta casilla que permitirá disputar la hexagonal rumbo al Mundial 2022.

La selección de la “hoja de maple” registra 1339 puntos, mientras que El Salvador suma 1336 unidades.

Conscientes del panorama, el combinado cuscatleco está obligado a derrotar a Monserrat y Dominicana para asegurar el primer lugar del grupo B y de paso sumar puntos en el ranking de CONCACAF.

“Tenemos dos compromisos muy importantes en nuestras aspiraciones de ascender a la liga A, de Liga de Naciones, y mantenernos dentro de la zona de clasificación en el ranking CONCACAF. Por tanto, tenemos que estar muy concentrados independientemente del rival, porque tenemos el compromiso con la afición de cerrar bien el año”, manifestó Carlos de los Cobos luego del primer día de entrenamientos.

En cuanto a su primer rival en turno, Monserrat; el técnico azteca dijo que no subestimarán a los isleños, pese a que los vencieron como visitantes el mes pasado.

“Le ganamos a Monserrat de visita, pero no son referencias definitivas en el fútbol. Además, ellos son un equipo fuerte físicamente, por ende debemos encararlos con mucha seriedad y convicción para hacer un buen juego que nos permita el gane”, advirtió el mexicano.

Al consultarle sobre la ausencia de Denis Pineda en la convocatoria, Carlos de los Cobos dijo que el motivo es la falta de minutos de juego con el Santa Clara, de Portugal.

“Denis no ha tenido participación y lamentablemente no ha sido convocado para sus juegos en Portugal, y ni siguiera ha estado en la banca. Su situación es compleja también porque viene de lejos y pierde dos o tres de entrenamiento al llegar (a la concentración), por lo que considero que no es práctico llamarlo por esos motivos”, explicó de los Cobos.

Sin embargo, al cuestionarlo por la convocatoria de Rodolfo Zelaya y Darwin Cerén, quienes viven una situación similar a la de Pineda, el entrenador dijo que ambos jugadores han cumplido sin importar la condición con sus clubes.

“Darwin es un jugador con gran experiencia que ya lo he traído a jugar en la situación que se encuentra actualmente (con pocos minutos en su equipo) y ha rendido. Fito, mientras tanto, es un jugador importante que ya empezó a hacer goles y es un delantero que en las condiciones que esté, aunque ahora no son las óptimas, tiene mucho para dar”, justificó Carlos de los Cobos.

En el caso de Juan Barahona, De los Cobos dijo que prescindió del jugador del Sacramento Republic, de la USL estadounidense, debido a que recuperó a Jonathan Jiménez.

El técnico de la selecta también informó que el jueves se incorporará Marvin Monterrosa, quien no estaba en la nómina de la azul y blanco.