TELESUR EN “MODO MUNDIAL” CON COBERTURA ESPECIAL

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“LA PELOTA NO SE MANCHA”

“La pelota no se mancha”. Esa frase de Diego Armando Maradona da sentido al videoclip del tema oficial para la cobertura del Mundial 2026, divulgado este lunes desde Caracas.

La pieza forma parte del trabajo que teleSUR prepara en broadcast y plataformas digitales, en español, inglés y portugués.

El proyecto remite al legado de Diego Armando Maradona.

La canción es de La Gran Muñeca, una murga uruguaya que desde 1921 canta al barrio y a la vida.

El rodaje tuvo dos locaciones en Montevideo.

Cada elemento, musical o visual, busca generar la energía que demanda esta cita mundialista.

El videoclip retoma esa línea: la emoción, la amistad entre pueblos y una pelota que, pese al negocio global, sigue sin

mancharse. teleSUR vuelve a decir presente con una propuesta donde el fútbol se cuenta desde la memoria honesta y la voz popular.

Con este video arranca una cobertura especial de Telesur desde diversos escenarios del mundo.

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