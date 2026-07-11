Teatro Luis Poma lanza el Acto 3 de su Temporada 2026 con seis montajes

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Teatro Luis Poma presentó el Acto 3 de la Temporada 2026. Dos de las obras de repertorio más taquilleras del Poma vuelven a escena: “El Cavernícola” y “Baby Boom en el paraíso”; las funciones estarán en cartelera entre el 23 de junio y el 1 de noviembre.

Serán seis montajes, desde diversos lenguajes escénicos que explorarán la experiencia humana a través del amor y la vida en pareja, la maternidad, la migración, la manipulación y el engaño, la memoria y el duelo.

El director del Teatro Luis Poma, Roberto Salomón, durante la conferencia de prensa de lanzamiento enfatizó que “el trabajo de un director artístico consiste en dar forma a cada temporada: diseñar un calendario y seleccionar las obras que la integrarán. Cuando el Teatro Luis Poma inició sus actividades, eran pocos los espectáculos entre los cuales escoger. Hoy, 23 años después, la actividad teatral salvadoreña es dinámica, diversa y creativa, generando propuestas innovadoras tanto a partir de textos inéditos como de nuevas lecturas de los clásicos”.

El Acto 3 del Teatro Luis Poma, programa artístico y cultural de Fundación Poma, promete un cierre espectacular de la Temporada 2026. Después de un Acto 1 enfocado en comedias contemporáneas y un Acto 2 centrado en la dramaturgia salvadoreña, el último ciclo de obras será una fiesta escénica.

La programación incluye: El Cavernícola, Peregrino, La Mandrágora, La Partida, Así de simple y Baby Boom en el paraíso.

“El Acto 3 reúne dos obras latinoamericanas contemporáneas, un espectáculo internacional, una mirada original al teatro clásico y dos unipersonales de gran éxito que forman parte del repertorio del Poma”, dijo Salomón, quien también compartió las próximas exposiciones que albergarán el lobby del teatro.

En lo que va del año, cuatro exposiciones han recibido a los asistentes del Poma. Durante el Acto 3, habrá más: iniciando el 15 de julio con la exposición “Materia”, de los artistas Tomo Kovayashi y Lourdes Calero, quienes abren un diálogo relativo a la cerámica y la cultura mesoamericana. El año cerrará con el tradicional mural, esta vez a cargo del artista Madjer Linares que propone una nueva perspectiva del superhéroe, esta permanece hasta recibir la primera obra del siguiente año.

Además, la Fundación Poma y el Teatro Luis Poma anunciaron la apertura de la convocatoria del XVII Premio Ovación, un concurso que premia propuestas de proyectos escénicos originales, innovadores y de impacto para el desarrollo de las artes en El Salvador.

“El Premio Ovación es también una muestra de nuestra confianza en el talento nacional y nuestra misión de impulsar su profesionalización acercando recursos y oportunidades para la creación”, dijo la directora ejecutiva de Fundación Poma, Juanita Zelaya de Müller.

En la edición anterior, las artistas Ale Pinto y Adri Cortez, ganaron el reconocimiento con su proyecto “Los que quedan”, una propuesta que reunió la identidad, la fantasía, la historia y la migración en un formato que los jueces calificaron como novedoso, vibrante y contado de una manera profundamente humana.

Es de contextualizar que el Premio Ovación reconoce al proyecto ganador con $5,000.00 y la oportunidad de presentarse en las tablas del Poma. Entre los montajes ganadores de este concurso se encuentran: “Yo, Lucía”, “La esposa del general”, “Polvo de gallo”, “Cristal”, “La canción de nuestros días”, “Tamborina”, “Oyarkandal”, “Escondites”, “Las Ofelias del mundo” y “La balada de Jimmy Rosa”.

Escenas del Acto 3

Del 23 de julio al 2 de agosto, el Teatro Luis Poma presentará “El Cavernícola”, de Rob Becker, bajo la dirección de Roberto Salomón y con la actuación de Fer Rodríguez. La obra, que explora con humor las diferencias entre hombres y mujeres en la vida cotidiana, regresa tras 17 años de éxito en cartelera, reafirmándose como el espectáculo más taquillero del Poma y reencontrándose con nuevas generaciones de público.

Del 3 al 6 de septiembre, se presentará “Peregrino”, de Soloni y Raxa de Castilla, con la actuación de Ricardo Conelius. La obra, sin palabras y cargada de humor físico, convierte la migración en una experiencia poética y universal, donde recuerdos y objetos dialogan con el cambio constante. “Peregrino” invita al público a ser parte de una travesía sensible que celebra el movimiento y la capacidad de reinventarse.

Del 17 al 20 de septiembre, se presentará “La Mandrágora”, de Nicolás Maquiavelo, dirigida por Fernando Umaña y producida por Teatro el Gracejo. Con un elenco de seis actores, la clásica comedia escrita en 1524 expone, entre engaños y complicidades, los dilemas del deseo, la ambición y la moral humana, manteniendo su vigencia más de cinco siglos después.

Del 1 al 4 de octubre, el Teatro Luis Poma presentará “La partida”, de David Silva, producción de La Quimera Teatra, dirigida por David Silva Carreto y Ale Pira, con las actuaciones de Steven Chamagua y Saraí Vásquez. La obra sitúa a dos amigos en un reencuentro durante un funeral, donde emergen recuerdos y emociones contenidas. Con sensibilidad y cercanía, “La partida” reflexiona sobre el duelo, la amistad y las decisiones que surgen frente a la ausencia y la memoria.

Del 15 al 18 de octubre, se presentará “Así de simple”, comedia romántica de Ignacio Bresso y Sofía González Gil, dirigida por Fer Rodríguez y producida por Producciones Fer Rodríguez. Con un elenco de seis actores que interpretan las distintas facetas de dos personajes, la obra expone con humor y sensibilidad las complejidades del amor, la convivencia y el paso del tiempo, invitando al público a reconocerse en sus propias historias y emociones.

Del 29 de octubre al 1 de noviembre, se presentará “Baby Boom en el paraíso”, de Ana Istarú, bajo la dirección de Roberto Salomón y con la actuación de Regina Cañas. Desde la intimidad de su cocina, Ariana comparte con humor y ternura la experiencia de convertirse en madre por primera vez, dando vida a múltiples personajes que reflejan voces familiares y sociales. Considerada una de las comedias más taquilleras del Poma, “Baby Boom” regresa para conectar con nuevos públicos y reafirmar su lugar como un clásico de la programación teatral.

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