Extrabajadoras del ISSS denuncian retrasos en indemnizaciones y limitaciones laborales tras despidos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Dos extrabajadoras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que fueron despedidas en diciembre de 2025 informaron que existe personal despedido que aún les deben su indemnización, y posiblemente a las despedidas de este año, se las entreguen hasta 2027.

Ericka De León y Nataly Ruano, ambas trabajadoras despedidas del ISSS en vísperas de navidad, señalaron en La Entrevista de Radio YSUCA, que, desde su despido, no han logrado obtener un empleo formal. A ello, sumado que la institución no les ha brindado las indemnizaciones correspondientes, ya que existen colegas que aún les deben parte de su indemnización.

De León enfatizó que no es justo que una persona despedida tenga que esperar más de un año por su indemnización; además, a algunos trabajadores despedidos les habrían entregado apenas un salario como indemnización, mientras que a otros, se le otorgó tres salarios, cuando este debe ser más por su tiempo laborado. Informó que, a los despedidos de este año, su indemnización posiblemente se les entregue hasta el año que viene y solamente un salario.

Ericka de León denunció que la administración tomó la entrega del Fondo de Protección Laboral como una indemnización; pero, aclaró que este fondo en cuestión es una “conquista de los trabajadores”.

Enfatizó que este fondo es una prestación económica establecida en el contrato colectivo y financiada con aportaciones de los propios trabajadores. Por lo cual, este dinero no sustituye la compensación económica que le debe corresponder tras el despido.

“Con los del Seguro Social no hemos recibido la indemnización conforme a ley y de ese fondo teníamos la facilidad de que nos den préstamos, del mismo dinero que nosotros aportamos se generaban préstamos con un interés muy bajo: más bajo que la banca. Esa era la prestación nuestra, así se mueve el fondo de protección bajo nuestros préstamos. ¿Qué pasó con el fondo de protección? bueno, con esta situación de renuncia y despidos, el dinero como se fue desapareciendo”, destacó De León.

Mientras que Nataly Ruano, también ex empleada del ISSS en el área de pensiones, recordó que tras más de 26 años de prestar sus servicios fue despedida bajo el argumento de “supresión de plazas”.

La trabajadora enfatizó que los despidos han tenido un impacto económico y social muy significativo, ya que los empleados despedidos enfrentan situaciones muy difíciles para suplir las necesidades básicas de la familia, como la alimentación, pagar los recibos y casa, costear la educación de sus hijos, créditos entre otros aspectos financieros del hogar.

“Todos tenemos compromisos que hay que asumirlos; hay unos que se logran asumir, Pero hay otros que no. Estamos metiéndonos en problemas legales porque no hemos podido llegar a los pagos. Es lamentable; la mayoría (de trabajadores despedidos) tienen familia: se está pagando una casa, tienen hijos, la demanda que tenemos en una familia es grande; la situación económica ahora ha aumentado y con el precio de la gasolina alto también la comida está aumentando”, destacó Ruano.

La ex empleada pública enfatizó que muchas de las personas despedidas se enfrentan a dificultades para encontrar nuevas oportunidades laborales. De hecho, Ericka De León aseguró que algunas enfermeras reciben ofertas de hasta 50 dólares por turnos de 24 horas; mientras que médicos y profesionales de salud están siendo contratados con salarios mínimos en clínicas u hospitales privados.

A ello se suman las limitaciones impuestas a quienes han laborado en el sector público de salud, al advertir que las políticas vigentes les prohíben desempeñar cargos en otras instituciones estatales durante un periodo de cinco años.

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