Analistas califican eventual candidatura presidencial de Rafael Aguirre como “decente y valiente”

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La eventual candidatura presidencial del médico y dirigente sindical Rafael Aguirre ha continúa generando reacciones entre políticos y analistas, luego de que el propio galeno confirmara que mantiene conversaciones con el FMLN para encabezar una posible fórmula presidencial de cara a las próximas elecciones.

El tema fue analizado en el programa Encuentro con Julio Villagrán, donde el antropólogo Marvin Aguilar y la jurista Mirna Perla coincidieron en que una eventual postulación de Aguirre representa una propuesta «decente y valiente», independientemente del escenario electoral que enfrenta la oposición salvadoreña.

Durante el espacio televisivo se recordó que Aguirre confirmó que existen conversaciones con el partido de izquierda y que el anuncio oficial de una posible candidatura podría realizar el próximo domingo.

Diario Co Latino conoció que el Dr. Aguirre no solo anunicará la candidatura el domngo 12, como lo había adelanado hace ocho días Marvin Aguilar, sino que se inscribirá en el partido FMLN como candidato, tal como lo establece la ley. La posibilidad ha provocado un amplio debate en redes sociales y entre diversos actores políticos, especialmente por las condiciones en las que se desarrollaría una contienda electoral frente al presidente Nayib Bukele, quien buscaría un nuevo mandato, y quien, además tiene “todo bajo control”.

Uno de los principales puntos de discusión gira en torno a la utilidad de que la oposición participe en unos comicios que, según algunos sectores críticos, se desarrollan en un contexto de ventajas para el oficialismo. Algunos consideran que presentar candidatos podría servir para legitimar el proceso electoral ante la comunidad internacional, mientras que otros sostienen que la participación sigue siendo necesaria para mantener espacios de representación política.

Marvin Aguilar afirmó que anteriormente era partidario de que el presidente compitiera sin adversarios para evidenciar, según dijo, la ausencia de condiciones democráticas. Sin embargo, señaló que la aparición de una figura como Rafael Aguirre modifica parcialmente ese escenario porque rompe con la narrativa de que no existirían candidatos dispuestos a competir.

El antropólogo sostuvo que la posible candidatura demuestra que sí existen personas dispuestas a enfrentar políticamente al oficialismo, a pesar de las dificultades que enfrenta la oposición. A su juicio, el simple anuncio de una eventual fórmula presidencial ha generado una discusión nacional que no existía semanas atrás.

Aguilar también consideró que la recepción inicial hacia Aguirre ha sido diferente a la que, según él, habría recibido otro aspirante de menor aceptación pública. En ese sentido afirmó que, hasta el momento, las reacciones en redes sociales no se han caracterizado por burlas o descalificaciones generalizadas, lo que interpreta como un elemento que el oficialismo deberá analizar políticamente.

Como antecedente histórico, recordó que tras la firma de los Acuerdos de Paz el FMLN presentó como candidatos presidenciales a Rubén Zamora y Francisco Lima, una fórmula que, aunque no ganó la elección de 1994, logró llevar la contienda a una segunda vuelta frente a ARENA. Desde esa perspectiva, sostuvo que una candidatura competitiva puede tener efectos políticos más allá del resultado final de la elección.

Para Aguilar, el mayor beneficio para el FMLN sería fortalecer futuras candidaturas legislativas y municipales. Explicó que una campaña presidencial podría contribuir a revitalizar a un partido que actualmente no cuenta con representación en la Asamblea Legislativa y que ha experimentado una significativa pérdida de respaldo electoral en los últimos procesos.

Mirna Perla, por su parte, expresó respeto hacia la decisión del médico, a quien describió como una persona que durante años ha defendido el derecho a la salud pública y las reivindicaciones del sector sanitario. Según la abogada, aceptar una candidatura en las actuales circunstancias implica asumir un reto complejo, pero también refleja un compromiso con determinadas causas sociales.

La jurista comparó el caso con experiencias de otros países latinoamericanos, mencionando al senador colombiano Iván Cepeda como ejemplo de figuras provenientes de la defensa de derechos humanos que posteriormente asumieron responsabilidades políticas. En su opinión, la participación electoral de personas vinculadas a luchas sociales puede fortalecer el debate democrático, aun cuando las condiciones sean adversas.

Rafael Aguirre es ampliamente conocido por su trayectoria como dirigente del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) y por sus constantes pronunciamientos sobre la situación del sistema público de salud. Durante los últimos años también ha mantenido una presencia activa en debates relacionados con políticas sanitarias y derechos laborales.

La eventual candidatura surge en un contexto de profunda reorganización de la oposición salvadoreña, luego de las elecciones de 2024, en las que el oficialismo obtuvo una amplia mayoría de cargos de elección popular. Desde entonces, diversos sectores políticos y organizaciones sociales han debatido cuál debe ser la estrategia para enfrentar los próximos procesos electorales.

Mientras algunos actores sostienen que participar resulta indispensable para mantener viva la competencia democrática y ofrecer alternativas a la ciudadanía, otros consideran que la prioridad debería centrarse en exigir reformas al sistema electoral antes de acudir nuevamente a las urnas.

En ese escenario, la posible postulación de Rafael Aguirre ha reabierto la discusión sobre el papel que desempeñará la izquierda salvadoreña en los próximos comicios y sobre la capacidad del FMLN para reconstruirse después de los resultados obtenidos en los últimos años.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre la fórmula presidencial, las declaraciones del dirigente médico y las reacciones generadas entre analistas evidencian que el tema comienza a ocupar un espacio importante dentro del debate político nacional, en momentos en que los partidos de oposición buscan redefinir su estrategia frente al amplio dominio electoral del oficialismo.

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