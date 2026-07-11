Piden mayor protección para adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadoras del hogar

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Saúl Méndez

Colaborador

El Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) exigió el cumplimiento del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la seguridad social, así como el fortalecimiento de los programas sociales dirigidos a las personas adultas mayores y la incorporación progresiva de al menos el 50 % de la población que vive en pobreza extrema.

La exigencia de cumplir los convenios suscritos entre la OIT y el Estado salvadoreño surge ante lo que el MDCT considera un progresivo y sistemático desmantelamiento del Sistema de Protección Social Universal, proceso que se habría iniciado en 2019 con la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social durante el primer mandato del presidente Nayib Bukele.

Según el movimiento, la Secretaría de Inclusión Social desempeñó un rol importante en la ejecución de programas dirigidos a sectores históricamente vulnerados, bajo un enfoque de derechos humanos y equidad de género.

El movimiento también advirtió que, en junio de 2025, el Ministerio de Desarrollo Local presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley de Desarrollo Social, bajo el argumento de que esta no responde a las necesidades actuales para garantizar los derechos sociales. Pero el MDCT advirtió que esto en realidad plantea sustituir la institucionalidad creada por la Ley de Desarrollo y Protección Social de 2014 y los programas derivados.

Ante ese escenario, el MDCT solicitó restablecer la vigencia de la Ley de Desarrollo y Protección Social y retirar el anteproyecto de Ley de Desarrollo Social, al considerar que contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Estado salvadoreño.

Sobre la leche en polvo

El movimiento también cuestionó la reforma al artículo 21 de la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos, que permite la producción y comercialización de derivados elaborados con leche en polvo reconstituida o recombinada. Según la organización, esta modificación pone en riesgo la continuidad del programa del vaso de leche fresca y pasteurizada, que beneficiaba a productores nacionales.

Asimismo, la organización pidió restablecer programas sociales considerados fundamentales, entre ellos Alimentación y Salud Escolar, Acceso Universal a la Salud, Mejoramiento de Vivienda, Comunidades Solidarias Urbanas y Rurales, Agricultura Familiar, Ciudad Mujer, la entrega de paquetes escolares de calidad y el programa Vaso de Leche con leche fresca.

Convenio 189

El MDCT también hizo un llamado a ratificar el Convenio 189 de la OIT para proteger a las más de 140 mil trabajadoras remuneradas del hogar. Además, solicitó eliminar el régimen especial que considera discriminatorio y que afecta a 1,871 cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), así como garantizar igualdad salarial, acceso a la seguridad social y una pensión digna. De igual forma, exigió reformar los artículos 73 al 86 del Código de Trabajo para reconocer plenamente los derechos laborales de este sector.

Seguridad Social para personas con discapacidad

El Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) pidió el cumplimiento de los Convenios 111 y 159 de la OIT, con el fin de garantizar la no discriminación laboral, promover el trabajo digno para las personas con discapacidad, reparar los despidos injustificados y hacer cumplir las cuotas de contratación en los sectores público y privado.

Asimismo, demandó el cumplimiento de la normativa nacional e internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, la creación de una institucionalidad especializada y la aprobación del Reglamento de la Ley Especial de Inclusión.

Entre las medidas planteadas, el movimiento propuso asignar un presupuesto suficiente para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores.

Asimismo, solicitó restablecer las instituciones especializadas y contratar personal capacitado para atender a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad, al considerar que el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE) no cuenta con la experiencia ni las atribuciones necesarias para asumir dichas funciones.

El MDCT instó a crear instituciones que promuevan un enfoque basado en derechos humanos que superen los modelos asistencialistas y médico-rehabilitadores, y sin trasladar la carga al ámbito familiar y a las mujeres en condición de pobreza. Dichas responsabilidades corresponden al Estado, concluyó el movimiento.

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