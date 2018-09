Suspenden reunión de la Alianza para la Prosperidad por celebraciones patrias

Yaneth Estrada

@caricheop

El Gobierno de El Salvador informó que Estados Unidos suspendió la reunión con representantes de los países miembros de la Alianza para la Prosperidad, programada para el 12 y 13 de septiembre en Washington D.C.

Roberto Lorenzana, encargado de Comunicaciones de la Presidencia, aclaró que “nosotros como país estamos listos para la reunión de la iniciativa”. Explicó que la decisión de postergarla se debe a las celebraciones patrias de los tres países centroamericanos, y no a la apertura de relaciones de El Salvador con China Continental.

“Al abrir relaciones diplomáticas con China no hemos hecho otra cosa que el mismo Gobierno de Estados Unidos no hiciera hace más de 40 años. Lo único que pedimos es que se respete nuestra soberanía como país”, recalcó el funcionario.

Al respecto, la embajadora estadounidense en el país Jane Manes aseguró en su cuenta de Twitter como parte del aniversario de FOMILENIO (un compacto de $240 millones para el desarrollo de la zona costero marina del país) que “seguimos nuestro compromiso apoyando el desarrollo sostenible de El Salvador”.

Además, sobre el reciente proceso de consulta con los representantes diplomáticos de Estados Unidos, Lorenzana consideró que “llama la

atención que el embajador de Estados Unidos en Costa Rica no haya sido llamado como fue el de Panamá, República Dominicana y la de nuestro país”.

Desempeño positivo

A nivel económico, explicó que este año se ve un crecimiento sostenido, con un promedio superior al 3% en los primeros dos trimestres. Se nota la dinámica económica en el sector construcción, con obras por todos lados de la capital, y en otros sectores como el café.

“En esta gestión es cuando menos inflación se ha tenido en la historia reciente. Es cuando hemos tenido mejor estabilidad de precios. Los indicadores posicionan a El Salvador como el país que más ha reducido la desigualdad en América Latina”, aseveró.

Lorenzana afirmó que el descontento de la gran empresa es que el Estado ahora le compra el 25% a las pequeñas empresas, y si se amplía a las microempresas llegaría al 60% de todas las adquisiciones.

Del retraso de más de 60 días en la elección de magistrados de la CSJ, enfatizó que es algo que no debió existir y que esto refleja la poca voluntad y capacidad de liderar del partido ARENA. “Todos los candidatos a magistrados son calificados, han pasado por procesos internos de selección, por lo cual se debe encontrar la mejor vía y más rápido para superar este impase”, instó Lorenzana.