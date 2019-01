Surf ante una ola de problemas

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Sin junta directiva y sin presupuesto. La Federación Salvadoreña de Surf vive uno de sus peores inicios de año, ya que, desde febrero del año 2018, no cuenta con una junta directiva que la rija y, por ende, el INDES no les ha asignado fondos.

Carlos Mejía, expresidente de la federación, explicó a Diario Co Latino que él y tres federativos más presentaron su renuncia en febrero del año pasado y, en mayo, se realizó una Asamblea General en la que participaron más de 30 atletas y resultó electo Alex Hasbún.

Sin quitar el dedo del renglón, Mejía agrega que a la junta directiva encabezada por Hasbún el INDES les dio un mes de plazo para que entregaran la documentación que estipula la Ley General de los Deportes, pero al no cumplir con los tiempos, no fueron reconocidos. “Al no ser reconocidos, se procedió a la conformación de una Comisión Transitoria encargada de contactar a los surfistas federados para elaborar un padrón electoral,para que el INDES y el COES convoquen a una Asamblea General para proceder a la elección de una nueva federación”, explica el expresidente.

Además, Mejía detalló que, por no tener el reconocimiento del INDES, el Surf dejó de percibir el año pasado los 20 mil dólares que tenía asignado como presupuesto anual.

En la misma línea, el extitular del deporte de las tablas y las olas descartó la existencia de problemas administrativos financieros, ya que, en el año 2017, la Corte de Cuentas los auditó sin encontrar reparos.

Para concluir, Carlos Mejía explicó que su renuncia se debió a que dedicaba demasiado tiempo a la federación y le privaba de enfocarse en otros asuntos.