Sube Latinoamerica promueve la conexión entre empresas y el talento independiente

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Antonio Valencia / [email protected]

Con el fin de conectar al talento independiente y a al sector empresarial, Sube Latinoamérica organizó el encuentro NEXO, una iniciativa que busca fortalecer la colaboración entre freelancers y empresas en El Salvador. Al evento, asistieron más de 50 personas, cada uno interesado en abrirse un espacio en el mercado laboral y el ecositema digital.

La jornada incluyó espacios de diálogo sobre los retos y oportunidades del trabajo independiente en el país. Ricardo Irías, CEO de Sube Latinoamérica y Carlos Mendoza, representante de CasaTIC y director del proyecto Workertech, destacaron la importancia de impulsar el talento independiente y generar espacios de conexión que respondan a las transformaciones del mercado laboral.

“Desde CasaTIC, a través de Workertech, estamos apostando por el fortalecimiento del trabajo independiente, especialmente en el sector tecnológico. Buscamos ampliar el acceso a financiamiento y generar oportunidades. A la fecha hemos impactado a más de 10 mil personas, afirmó Mendoza.

Como parte central de este encuentro, se desarrolló el panel “Construyendo el futuro de El Salvador con talento local”, donde participantes compartieron experiencias sobre cómo la colaboración entre empresas y freelancers puede abrir nuevas oportunidades y dinamizar el ecosistema productivo. Ricardo Irías, CEO de Sube Latinoamérica, recalcó la importancia de generar estos espacios: “Estamos conectando talentos porque hay una necesidad de talentos. La empresa privada mira un alza en contratar profesionales independientes y este tipo de eventos se vuelven un lugar donde convergen ambos perfiles y pueden salir resultados muy positivos para todos”, afirmó.

Como parte de evento, también se incluyó un espacio de networking orientado a facilitar alianzas y conexiones profesionales. Con iniciativas como NEXO, Sube Latinoamérica busca consolidar un ecosistema que promueva la innovación, el desarrollo económico y nuevas formas de trabajo colaborativo en El Salvador

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