Comité Monseñor Romero recuerda a su profeta y mártir

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En las afueras del “Hospitalito” como se le llama al Hospital de la Divina Providencia en la Colonia Miramonte, el Comité Nacional Monseñor Romero enfatizó que el profeta y mártir ha sido la guía y luz en El Salvador.

Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 luego de oficializar una misa en la Capilla de la Divina Providencia. Romero defendió a los pobres, a los vulnerables, a la libertad de prensa y de expresión, a los derechos humanos; exigencias que le costaron su vida.

En este 46º aniversario, el Comité reiteró la vigencia de las violaciones a los derechos humanos que Monseñor Romero denunció en su tiempo y que “los gobernantes de entonces, como los de hoy” perpetraban contra los sectores populares.

José González, presidente del Comité dijo que “el pueblo sufre” ante las diversas situaciones que se han generado desde el Gobierno central, como los despidos injustificados, centros escolares clausurados, ecos familiares cerrados, hospitales sin medicamentos, los defensores de derechos humanos son perseguidos, encarcelados e incomunicados.

“En el -país más seguro del mundo- no hay Estado de Derecho, no hay debido proceso, no hay seguridad jurídica ni independencia de los órganos de Estado. El sistema judicial está cooptado por funcionarios sumisos y obedientes al jefe del Órgano Ejecutivo”, agregó el presidente del Comité Mons. Romero.

El Comité también se pronunció sobre el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, la cifra de detenidos y encarcelados en el marco del Estado de Excepción ronda los cien mil, de los cuales “alrededor del 30% son por errores en los procedimientos policiales y judiciales. Y la inoperancia del sistema procesal se convierte en la forma más flagrante de violentar sus derechos humanos”.

“El Salvador necesita hoy más que nunca a su profeta y pastor”, Monseñor Oscar Arnulfo Romero dijo González en las afueras del hospitalito. “Sabemos que San Romero de América estará siempre entre nosotros, como él lo prometió. Acompañará nuestras luchas y nos ayudará a encontrar el sendero cuando tengamos dificultad para identificarlo”, concluyó Gonzáles.

En su pronunciamiento, el Comité Nacional Monseñor Romero pidió el respeto a los derechos humanos, que se liberen a los reos inocentes privados de libertad injustamente, que se derogue el régimen de excepción y que cesen las reformas constitucionales en forma atropellada al procedimiento constitucional.

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