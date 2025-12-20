SOLIDARIDAD NO ES SOLO PUBLICAR DECLARACIONES EN LAS REDES

En la noche del viernes 19 de diciembre se celebró en San Salvador una Cena Cultural Solidaria, con representantes de la embajada cubana, residentes cubanos en El Salvador y salvadoreños solidarios con la Revolución cubana-

La actividad tenía como objetivo reunir el dinero necesario para seguir enviando a la Isla socialista la solidaridad de El Salvador en forma de medicina, material médico-hospitalario y otros materiales necesarios.

Lo anterior es una respuesta «al endurecido bloqueo criminal del Imperio contra un pueblo heroico que a pocas millas del Monstruo se atreve decidir su propio presente y futuro socialista», dijo uno en representación del Comité de Solidaridad con Cuba.

Los asistentes disfrutaron de una cena cubana, un recuento de la solidaridad brindada durante el año 2025 y de las canciones cantadas al son cubano por tres cantautores comprometidos con Cuba y la lucha de los pueblos por su soberanía y felicidad ante la criminal arremetida del Imperio.

También hubo consignas de solidaridad con el pueblo palestinos, víctima de la agresión sionista de Israel.

