SOLIDARIDAD NO ES SOLO PUBLICAR DECLARACIONES EN LAS REDES

El Salvador, solidario con Cuba.

Redacción Nacionales 20 diciembre, 2025

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En la noche del viernes 19 de diciembre se celebró en San Salvador una Cena Cultural Solidaria, con representantes de la embajada cubana, residentes cubanos en El Salvador y salvadoreños solidarios con la Revolución cubana-

La actividad tenía como objetivo reunir el dinero necesario para seguir enviando a la Isla socialista la solidaridad de El Salvador en forma de medicina, material médico-hospitalario y otros materiales necesarios.

Lo anterior es una respuesta «al endurecido bloqueo criminal del Imperio contra un pueblo heroico que a pocas millas del Monstruo se atreve decidir su propio presente y futuro socialista», dijo uno en representación del Comité de Solidaridad con Cuba.

Los asistentes disfrutaron de una cena cubana, un recuento de la solidaridad brindada durante el año 2025 y de las canciones cantadas al son cubano por tres cantautores comprometidos con Cuba y la lucha de los pueblos por su soberanía y felicidad ante la criminal arremetida del Imperio.

También hubo consignas de solidaridad con el pueblo palestinos, víctima de la agresión sionista de Israel.

