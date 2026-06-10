Solidaridad francesa: el objetivo, llevar tema Cuba al Estado

Compartir

París/Prensa Latina

Uno de los objetivos principales de la solidaridad francesa es presionar a nuestros diputados a posicionarse sobre la situación en Cuba, declaró el martes Nicole Giraudi, presidenta de France Cuba Marsella 13.

Se espera que este jueves se celebre un debate sobre el tema cubano en la Asamblea Nacional francesa, lo cual estaría acompañado de manifestaciones fuera de ese recinto de grupos de solidaridad con la isla, bajo una política de asfixia estadounidense.

Tanto Giraudi como Alain Sicre, representante de Cuba Coopération, formaron parte de las organizaciones que se concentraron el 8 de junio frente a la prefectura de Marsella, al igual que la asociación Moncada y el Movimiento por la Paz.

En esa acción también participaron miembros de la Liga de los Derechos Humanos, en la que se denunció el impacto del bloqueo norteamericano contra la población cubana.

“Resulta imposible vivir hoy en territorio cubano debido a las medidas adoptadas por Donald Trump”, lamenta Giraudi.

Numerosas operaciones médicas urgentes fueron aplazadas y el agua dejó de ser potable debido a la acumulación de residuos, afirmó Sicre.

Aunque las organizaciones locales continúan movilizándose, consideran que llegaron a un límite.

“Ya no podemos enviar contenedores. Tenemos algunos almacenados, listos para partir, con equipos médicos, alimentos para bebés y otros suministros”, explica Sicre.

Sin embargo, transportar ayuda se volvió casi imposible, especialmente desde que la naviera CMA CGM dejó de operar envíos hacia Cuba.

“El Gobierno puede actuar y garantizar que las empresas francesas continúen con el apoyo a Cuba”, considera Giraudi.

Para esta jornada, también estaba prevista una concentración en el departamento de Var, convocada por la filial en esa región del Partido Comunista de Francia, en vísperas de su resolución sobre Cuba presentada en la Asamblea Nacional.

La manifestación tuvo lugar en la Plaza de Murier, en la localidad de Toulon.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...