Cámara declara firme resolución penal en caso ambientalista de Santa Marta

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Cámara de la Tercera Sección del Centro, con sede en San Vicente, declaró firme y ejecutoriada la resolución penal relacionada con el proceso penal contra los cinco ambientalistas de Santa Marta, acusado de un supuesto asesinato.

La decisión fue emitida el 5 de junio de 2026, luego de verificar que había vencido el plazo legal para interponer recursos de casación contra la resolución pronunciada el 7 de mayo del presente año. Según el tribunal, la Fiscalía no presentó recursos dentro del tiempo establecido por la ley, por lo que corresponde declarar firme la parte del fallo con respecto a lo penal.

La resolución favorece a Fidel Dolores Recinos Alas, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega y José Eduardo Sancho Castañeda, procesados por el delito de asesinato en perjuicio de María Inés Alvarenga Leiva y por asociaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.

No obstante, la Cámara precisó que el proceso continuará respecto a otros aspectos del caso. En particular, se mantiene en trámite el recurso de casación interpuesto por el imputado Miguel Ángel Gámez, cuyas actuaciones serán remitidas a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia una vez concluyan los procedimientos correspondientes.

Asimismo, el tribunal ordenó certificar la resolución al juzgado de origen y remitir el expediente judicial en copias simples, debido a que el expediente original deberá ser enviado a la Sala de lo Penal para el conocimiento del recurso pendiente.

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