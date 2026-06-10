Jonathan Osorio, de la selección nacional canadiense de fútbol, firmando autógrafos a los aficionados antes de una sesión de entrenamiento previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Toronto, Canadá. (Xinhua/Zou Zheng)
Jugadores de la selección nacional canadiense de fútbol participando en una sesión de entrenamiento
Redacción Nacionales
10 junio, 2026
Nacionales
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La selección nacional canadiense de fútbol, en una sesión de entrenamiento previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Toronto, Canadá. (Xinhua/Zou Zheng)
Director técnico Jesse Alan Marsch, de la selección nacional canadiense de fútbol, participando en una sesión de entrenamiento previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Toronto, Canadá. (Xinhua/Zou Zheng)
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