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Jonathan Osorio, de la selección nacional canadiense de fútbol, firmando autógrafos a los aficionados antes de una sesión de entrenamiento previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Toronto, Canadá. (Xinhua/Zou Zheng)

Jugadores de la selección nacional canadiense de fútbol participando en una sesión de entrenamiento

Redacción Nacionales 10 junio, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Jugadores de la selección nacional canadiense de fútbol participando en una sesión de entrenamiento 290 Vistas

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La selección nacional canadiense de fútbol, en una sesión de entrenamiento previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Toronto, Canadá. (Xinhua/Zou Zheng)

 

 

Director técnico Jesse Alan Marsch, de la selección nacional canadiense de fútbol, participando en una sesión de entrenamiento previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Toronto, Canadá. (Xinhua/Zou Zheng)

 

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