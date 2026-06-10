Jugadores de la selección nacional canadiense de fútbol participando en una sesión de entrenamiento

Compartir

La selección nacional canadiense de fútbol, en una sesión de entrenamiento previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Toronto, Canadá. (Xinhua/Zou Zheng)

Director técnico Jesse Alan Marsch, de la selección nacional canadiense de fútbol, participando en una sesión de entrenamiento previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Toronto, Canadá. (Xinhua/Zou Zheng)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...