Precandidatura de Cayetano Cruz estaría en riesgo por denuncia ante el Tribunal de Ética

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Tribunal de Ética del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) inició un proceso disciplinario contra Cayetano Cruz, actual concejal de San Salvador Este y precandidato a alcalde por dicho municipio para las elecciones de 2027.

Según Diario El Mundo, el organismo interno del partido de izquierda admitió una demanda interpuesta por una militante contra Cayetano Cruz, a quien le acusa de no pagar su cuota como militante y concejal electo, así también de otorgar declaraciones a medios de comunicación con acusaciones en contra de la dirección del FMLN de ser “afín” con los adversarios políticos.

El 5 de mayo, Cayetano Cruz se inscribió como precandidato a alcalde de San Salvador Este, donde actualmente es concejal, luego de participar en las elecciones de 2024 e inscribirse en el concejo plural. Por lo que, con esta denuncia, su precandidatura estaría en peligro.

La denuncia se habría interpuesto a mediados de febrero de este año. El Tribunal de Ética admitió la denuncia el pasado 8 de mayo.

A finales de enero de este año, Cayetano Cruz dijo en “Encuentro con Julio Villagrán” que su futura inscripción correría peligro ya que le habían enviado mensajes sobre supuestas acciones para impedir su candidatura para 2027, le informaron que no le darían la solvencia del partido porque no brindaba el aporte económico en la caja central. Cayetano Cruz informó que su aporte lo brindaba directamente para pagar los locales ubicados en Ilopango, San Martín y Tonacatepeque.

“¿Yo por qué no lo doy allí (sede central)?, porque no me dan ningún informe financiero, porque ese dinero no llega al territorio; entonces, para mí es mejor ayudar a pagar el local a los compañeros de San Martin, Tonacatepeque, Ilopango; o, si hay una actividad, ayudarles. O sea, al final, damos más que una cuota, lo hacemos por compromiso y por convicción”, dijo Cruz en ese momento.

Hasta el momento, la Comisión Especial Electoral (CEE), instancia donde se inscribió Cayetano Cruz, no ha anunciado si ha aprobado las solicitudes de inscripción de los aspirantes. El plazo para inscripción finalizó el 31 de mayo. El 12 de julio, el partido FMLN desarrollará sus elecciones internas.

El reglamento del FMLN establece para con los candidatos que uno de los requisitos es estar solventes con el instituto político. Dicho reglamento de elecciones internas del FMLN señala que los candidatos “deberán demostrar que están solventes”, en referencia con las aportaciones al partido.

La CCE le habría pedido a Cayetano Cruz que presentara la solvencia con fecha límite el 8 de junio; caso contrario, no podría procesar su solicitud de inscripción para precandidato a alcalde.

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