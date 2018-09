Sistemas de innovación agrícola, nueva apuesta frente a cambio climático

Gloria Silvia Orellana

Seguridad alimentaria, resiliencia al cambio climático y mejorar la productividad agrícola de los pequeños productores de manera sostenible, engloba el lanzamiento de los Sistemas de Innovación Agrícola, explicó en su intervención Alan González, representante en El Salvador de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Este proyecto está en la Plataforma de Agricultura Tropical (TAP), que es iniciativa del G-20 (foro de países de la Unión Europea) que explica que la innovación es de fundamental importancia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han sido formulados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU)”, explicó González.

En un taller conversatorio, representantes de la FAO, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y el gobierno nacional, a través del CENTA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, presentaron este “plan piloto” denominado “Desarrollo de Capacidades para Sistemas de Innovación Agrícola” (CDAIS) a 800 agricultores y agricultoras en pequeño, que beneficiará a alrededor de cuatro mil familias a nivel nacional.

El proyecto responde a las necesidades de fortalecer la asociatividad en cadenas productivas y las capacidades económicas para crear planes de acción, procesos de identificación y evaluación de manera participativa y con un efecto “cascada” los que aprenden luego enseñan a otros. Entre las organizaciones identificadas se encuentran las cooperativas en el territorio nacional.

Marco Falcone, representante de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo en El Salvador, reconoció a la FAO como un socio histórico y estratégico de la cooperación italiana, que impulsa iniciativas que perfeccionan la seguridad alimentaria en el mundo.

“Este proyecto tiene un enfoque totalmente integrado, que mueve sinergias con otros actores de desarrollo como la educación, el medioambiente y salud. Estamos orgullosos de apoyar a este sector de la agricultura, que garantice la seguridad alimentaria a través de mejorar el entorno rural. Y el gobierno italiano decidió financiar este proyecto para El Salvador, que es una inversión de 800 mil dólares”, anunció.

Sobre el Sistema de Innovación Agropecuaria, Rafael Alemán, director del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA), agradeció a la cooperación italiana y la FAO por el proyecto que tiene como meta garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, con una producción más amigable con el medioambiente.

“Respondiendo al Plan Quinquenal del Presidente Salvador Sánchez Cerén, que plantea un país educado, productivo y seguro, de cara al futuro necesitamos contar con un sistema que garantice la productividad, la diversificación y darle ese valor agregado al sector agropecuario”, manifestó.

En cuanto a los avances productivos, Alemán consideró un ingrediente importante la “autoestima” del pequeño agricultor o agricultor familiar, que forman aspectos fundamentales para dignificar su trabajo y el aporte a la economía del país.

“La agroecología será una meta, un punto a donde avanzaremos de forma ordenada, planificada, porque estos no son temas de decreto, y no decimos ahora haremos agroecología, sino que vamos a producir alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Es por esto que será gradual y habrá un momento que el paquete agrícola no tendrá el componente químico. Esto permitirá bajar los costos de producción al agricultor, aumentará la producción y la disminución de la contaminación de la tierra”, puntualizó.