Sismo de magnitud 7,4 sacude sureste de México y parte de Centroamérica

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MÉXICO/Xinhua

Un sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado mexicano de Chiapas, sacudió la mañana del viernes 17 de julio, a las 08:48 hora local (14:48 GMT), el sureste de México y países centroamericanos, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México.

De acuerdo con el reporte del SSN, el movimiento telúrico se registró a una profundidad de 10 kilómetros y hasta el momento ha tenido varias réplicas fuertes con magnitudes de entre 5,2 y 6,5 Richter.

El sismo de mayor magnitud fue percibido en los estados mexicanos de Chiapas, Oaxaca, Campeche y Tabasco, así como en los países de Guatemala y El Salvador.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, escribió en la red social X que el movimiento fue perceptible en territorio oaxaqueño con intensidad moderada.

De manera inmediata, las corporaciones de Protección Civil activaron protocolos de revisión y monitoreo para verificar posibles afectaciones y salvaguardar a la población, según informó el propio gobernador.

A su vez, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas indicó también a través de X que personal de las secretarías municipales se encuentra desplegado en las distintas regiones del estado con recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones.

En tanto, en los estados vecinos de Tabasco y Campeche, la perceptibilidad fue ligera, de acuerdo con autoridades de Protección Civil.

En la capital guatemalteca, el sismo provocó la evacuación preventiva de numerosos edificios, al tiempo que trabajadores y ciudadanos salieron de oficinas, comercios y otros inmuebles mientras las autoridades verificaban la situación.

El movimiento también se sintió en la capital salvadoreña y otras regiones de El Salvador, donde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales descartó una amenaza de tsunami.

Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales ni daños materiales de consideración y las autoridades han exhortado a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informada únicamente a través de canales institucionales.

México y Centroamérica registran actividad sísmica frecuente debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos, Norteamérica, Caribe, Rivera y Pacífico, cuyo roce constante convierte a la región en una de las zonas de mayor sismicidad del continente.

El SSN documenta en promedio entre 90 y 100 sismos diarios en el territorio mexicano, la mayoría de baja magnitud e imperceptibles para la población.

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