Estudiantes en Valle Verde, Apopa, no asisten a clases debido a la crisis de agua

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Madres de familia de la colonia Valle Verde, en Apopa, San Salvador Oeste, acordaron no enviar a sus hijos a la escuela ya que no cuentan con agua potable para el aseo doméstico ni para el lavado de los uniformes.

Las madres y padres de familias aseguraron que, debido a la escasez del agua potable en la comunidad, muchas familias han almacenado aguas lluvias para cubrir algunas necesidades básicas.

La comunidad informó que las pipas que reciben de la comuna en diversos sectores son insuficientes para cubrir la demanda de la comunidad. Incluso, a veces, la pipa abastece solamente a los primeros pasajes de la colonia, mientras que el resto, no llega a abastecerse debido a las pocas unidades; la comunidad tiene alrededor de 60 pasajes.

“Esta concentración surgió por parte de las madres de familia, de la mayoría de niños que estudian en el centro escolar (Valle Verde); las madres de familia no están mandando a sus hijos a estudiar por la misma situación; tenemos entendido que la escuela no está al 100% abastecida de agua; de igual manera en los hogares no hay agua, entonces la gente se ve en la dificultad que no tienen agua ni para bañar a los niños ni para estar lavando uniformes”, comentó Oseas Meléndez, habitante de la colonia.

Es de contextualizar que la administración del agua está a manos de un privado; Administradora de Pozos, S.A. de C.V. o mejor conocida como “AMPO”.

La empresa les ha dicho que trabaja en una transición para pasarle el proyecto ya sea a la comunidad o al Estado. “Pero hasta el momento no hemos visto nada claro y esa noticia de que están en transición nos la dieron hace tres años y ahora nos vienen otra vez con ese mismo cuento; nosotros ya no la creemos”, dijo Meléndez.

Por lo cual, piden a las partes involucradas que agilicen los procesos para esa transición ya sea con la alcaldía o con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

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